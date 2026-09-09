A Monza il sapore della vittoria

Se esiste un posto al mondo dove l’adrenalina ha il sapore di casa, quel posto è Monza nella prima domenica di settembre.

Il Gran Premio d’Italia non è mai stato soltanto un capitolo di mera epica motoristica; ha sempre rappresentato il manifesto ideale di un rito collettivo che trasforma una corsa di Formula 1 nell’apoteosi della nostra identità più autentica, appassionata e competitiva.

L’impresa storica di Kimi Antonelli

Sullo sfondo di un’atmosfera carica di attesa, la gara ha regalato un romanzo d’altri tempi. La domenica ha visto compiersi, difatti, un’impresa destinata a entrare nella leggenda: la rimonta prodigiosa del ventenne Kimi Antonelli.

Partito dalla diciannovesima posizione sulla griglia di partenza, il giovane talento italiano ha ingaggiato un duello mozzafiato con il compagno di squadra e rivale George Russell.

Tra brividi sulla ghiaia alla 49ª tornata e un sorpasso magistrale al giro successivo, Antonelli ha tagliato per primo il traguardo, infiammando l’Autodromo e trasformando il circuito in un’imponente marea tricolore.

Barilla e la convivialità in Formula 1

Ma a dare forma, gusto e sostanza a questa giornata speciale non sono stati solo i cronometri delle vetture in pista, oppure i risultati sportivi. La Formula 1 odierna ha riscoperto, in realtà, una dimensione profondamente umana grazie a Barilla, Official Pasta Partner del Campionato Mondiale.

In una domenica celebrata come rito di festa e condivisione, il marchio parmense ha portato nel Tempio della Velocità il suo valore più autentico: la convivialità all’italiana.

La magia di questo matrimonio tra gusto e motori era d’altronde nell’aria fin dal giovedì sera. Sulla griglia di partenza dell’Autodromo, Barilla aveva riunito oltre 200 protagonisti della Paddock Family (dai piloti ai meccanici, fino agli ingegneri) attorno a un’unica e spettacolare tavolata di quasi cento metri imbandita dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura.

Gusto e motori all’Ultimate Hospitality

Dentro e fuori dal tracciato, la frenesia dei motori ha trovato un equilibrio perfetto intorno alla tavola. Presso l’Ultimate Hospitality dell’autodromo di Monza, un ampio spazio concepito per accogliere ben 4.500 ospiti nell’arco del weekend, la tensione della gara si è fusa con l’eccellenza della cultura enogastronomica.

I circa 250 fortunati vincitori da tutto il mondo del concorso Barilla, insieme a ospiti d’eccezione, si sono accomodati intorno a un suggestivo tavolo scenografico dal design ispirato alle iconiche curve della pista monzese.

Qui, hanno potuto degustare la nuova edizione limitata Gran Ruote Barilla Racing Edition. Ad arricchire l’esperienza, un raffinato connubio tra alta cucina e motorsport fatto di masterclass culinarie, sessioni di degustazione e persino simulazioni di guida e prove di pit stop, con un tocco d’autore dato dal modello in scala 1:5 della Minardi M190, la storica monoposto del 1990 guidata in Formula uno da Paolo Barilla.

La passione contagia Milano in piazza San Babila

Nel frattempo, la passione ha travalicato i confini dell’autodromo per abbracciare la città di Milano. In Piazza San Babila, Barilla ha dato vita a uno spazio esperienziale gratuito che ha coinvolto oltre 25.000 persone, servendo più di 7.000 piatti di pasta. Intorno a un altro grande tavolo modellato sempre sul tracciato di Monza, fan e famiglie hanno seguito la diretta live del Gran Premio, scoprendo i retroscena del circuito attraverso le video-pillole di Ivan Capelli e ammirando da vicino il driver kit ufficiale del pilota Liam Lawson.

Una vittoria da condividere

E mentre Monza incorona il suo giovane eroe italiano che fa sognare l’intera nazione, Barilla dimostra come anche nello sport più tecnologico del pianeta le prestazioni migliori non nascano mai in solitudine, ma dal lavoro di squadra.

Un messaggio di aggregazione che ha trasformato la gara in un caloroso abbraccio collettivo, ricordandoci che la vittoria più bella resta sempre quella condivisa insieme, a tavola, tra affetti, passione e un eccellente piatto di pasta.