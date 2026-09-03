Moto Guzzi festeggia i 105 anni con una fabbrica futuristica

La nuova casa di Moto Guzzi a Mandello del Lario: una fabbrica all’avanguardia, il nuovo Museo e spazi dedicati a eventi e visitatori. Un progetto firmato da Greg Lynn che unisce 105 anni di storia, tecnologia e futuro.
Da non perdere
Moto Guzzi, l’«aquila di Mandello» punta al futuro
Per i 105 anni della casa motociclistica la nuova fabbrica, un museo e un hub multifunzionale.
De Vecchi e Cmn: alle radici della grande industria automobilistica italiana
Dalla piccola officina milanese della De Vecchi & Strada alla Costruzioni Meccaniche Nazionali, passando per Ugo Sivocci e il giovane Enzo Ferrari: la storia di una delle prime avventure dell’industria automobilistica italiana, destinata a lasciare un’eredità che arriverà fino alla Piaggio.
Auto: la Cina divora l’Europa che continua a pensare al green
I marchi cinesi conquistano il 9,3% del mercato auto Ue nel primo semestre: prezzi più bassi e controllo della filiera delle batterie spingono Pechino. L’Anfia lancia l’allarme e chiede una revisione delle politiche europee sul settore.
I cinesi hanno rifatto la Fiat Tipo (ma senza tasti)
Leapmotor, partner di Stellantis, vuole sbancare il mercato europeo con la B05. Prezzo, abitabilità e consumi sono da urlo. Ma ogni regolazione passa dal grande display centrale, scomodo mentre si guida. Il bagagliaio non è il massimo, il comfort sì.
Compatta, potente ed elettrica: in arrivo la nuova Opel Corsa Gse
Verrà presentata a ottobre al Salone dell’auto di Parigi e riprende la tradizione della casa tedesca, implementandola con tanta tecnologia e prestazioni mai viste prima. Che offrono emozioni al volante.
Bmw-Toyota contro il dogma «solo elettrico»
I due costruttori, insieme a Bosch e Repsol, hanno lanciato un progetto pilota in Spagna per dimostrare, in condizioni di utilizzo reale, che le vetture oggi in circolazione possono essere alimentate anche solo da benzina 100% rinnovabile: «Sì alla neutralità energetica».
Nel 2026 Piaggio vola nelle vendite grazie a India, Europa e Americhe
Commercializzati 258.700 veicoli nel mondo nei primi mesi dell’anno, bene le due ruote.