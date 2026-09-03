Moto Guzzi festeggia i 105 anni con una fabbrica futuristica

La nuova casa di Moto Guzzi a Mandello del Lario: una fabbrica all’avanguardia, il nuovo Museo e spazi dedicati a eventi e visitatori. Un progetto firmato da Greg Lynn che unisce 105 anni di storia, tecnologia e futuro.

I cinesi hanno rifatto la Fiat Tipo (ma senza tasti)
Auto&Motori

I cinesi hanno rifatto la Fiat Tipo (ma senza tasti)

Leapmotor, partner di Stellantis, vuole sbancare il mercato europeo con la B05. Prezzo, abitabilità e consumi sono da urlo. Ma ogni regolazione passa dal grande display centrale, scomodo mentre si guida. Il bagagliaio non è il massimo, il comfort sì.

Bmw-Toyota contro il dogma «solo elettrico»
Auto&Motori

Bmw-Toyota contro il dogma «solo elettrico»

I due costruttori, insieme a Bosch e Repsol, hanno lanciato un progetto pilota in Spagna per dimostrare, in condizioni di utilizzo reale, che le vetture oggi in circolazione possono essere alimentate anche solo da benzina 100% rinnovabile: «Sì alla neutralità energetica».