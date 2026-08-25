Presentata sul palco Lamborghini a The Quail, A Motorsports Gathering, durante la Monterey Car Week, insieme alla première mondiale della Revuelto SV, è la prima Lamborghini a portare il nome «Tricolore» dalla Gallardo LP 550-2 Tricolore del 2011.

Quindici anni dopo, i colori della bandiera italiana tornano sull’ultima HPEV (High Performance Electrified Vehicle) del marchio del toro, unendo tradizione, innovazione ed esclusiva personalizzazione.

Disegnata dal Centro Stile Lamborghini e completata in collaborazione con Ad Personam, la Temerario Tricolore porta la personalizzazione oltre la semplice scelta di colori e materiali. Dopo le due configurazioni Temerario Ad Personam presentate al Goodwood Festival of Speed 2026, il nuovo modello celebra anche i 20 anni del programma Ad Personam.

«Temerario Tricolore è una celebrazione dei valori che definiscono Lamborghini: design visionario, innovazione tecnologica, prestazioni senza compromessi ed eccellenza dell’artigianato italiano», ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente e ad di Automobili Lamborghini. «Quindici anni dopo la Gallardo Tricolore, questa nuova interpretazione del nostro Centro Stile porta i colori italiani nella nuova era delle super sportive. Dimostra inoltre come Ad Personam consenta a ogni cliente di creare una Lamborghini davvero unica».

Una reinterpretazione del Tricolore

La Temerario Tricolore si ispira alla Gallardo LP 550-2 Tricolore, realizzata nel 2011 per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Se allora il richiamo alla bandiera era affidato a una fascia tricolore, oggi Lamborghini sceglie una più audace combinazione bicolore.

Il colore esclusivo Blu Marinus Shiny caratterizza la parte inferiore della carrozzeria, mentre il Bianco Monocerus copre le superfici superiori, comprese porte e parafanghi. I dettagli in Nero Noctis lucido su specchietti, cerchi, cofano motore e parte posteriore accentuano il contrasto. Le pinze dei freni rosse aggiungono un elemento sportivo, mentre una grafica verde, bianca e rossa sul cofano richiama direttamente la bandiera italiana.

Il Blu Marinus Shiny, con i suoi riflessi più chiari alla luce, mette in evidenza le linee della Temerario e il profilo ascendente che dai passaruota anteriori conduce ai parafanghi posteriori. Il design riprende inoltre il nuovo linguaggio del Centro Stile Lamborghini, con superfici affilate, luci diurne esagonali, motore a vista ed elementi aerodinamici integrati nella carrozzeria.

Interni su misura

Anche l’abitacolo segue il tema Tricolore. I rivestimenti Nero Ade sono abbinati a cuciture Rosso Alala, mentre il motivo esagonale richiama il design esterno.

Una silhouette personalizzata della vettura è integrata nel rivestimento posteriore dell’abitacolo e la scritta «Tricolore» è ricamata sui pannelli delle portiere. Materiali, colori ed elementi grafici sono stati sviluppati come un’unica composizione, trasformando gli interni in un’espressione della personalità del cliente senza rinunciare al carattere sportivo della Temerario.

920 Cv e 340 Km/h

La Temerario Tricolore mantiene l’architettura ibrida del modello, con il V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920 CV.

Il motore endotermico raggiunge i 10.000 giri al minuto e offre una risposta immediata e un sound caratteristico. La Temerario accelera da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e supera i 340 km/h di velocità massima.