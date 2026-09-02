Porsche 911 GT3 Bergsport, l’edizione speciale ispirata alle Alpi

Dalla piccola segheria di Gmünd, dove nacquero le prime auto sportive Porsche, ai passi alpini che ne hanno plasmato il carattere, la montagna è parte integrante della storia e dell’identità del Marchio. Le ripide pendenze e le strade tortuose delle Alpi hanno influenzato sia i modelli stradali sia le prime auto da competizione della Casa.

Porsche propone ora la 911 GT3 Bergsport, un’edizione speciale disponibile in Austria, Francia, Italia e Svizzera e ispirata ai paesaggi alpini e alle celebri strade di montagna. Basata sull’attuale 911 GT3 Touring e realizzata da Porsche Exclusive Manufaktur, combina piacere di guida, leggerezza, precisione e un’impostazione fortemente meccanica. Ne saranno prodotti appena 100 esemplari.

L’anteprima mondiale è prevista il 3 settembre alla cronoscalata Arosa ClassicCar, in Svizzera. Al volante ci sarà Jörg Bergmeister, ambasciatore Porsche, sul tracciato di 7,3 chilometri, con 422 metri di dislivello e 76 curve.

I colori delle Alpi

Per la Bergsport è stato sviluppato il nuovo colore Valleygreenmetallic, realizzato attraverso il programma Paint to Sample Plus. La tonalità richiama i verdi e i colori terrosi delle montagne, mentre le particelle metalliche dorate creano riflessi ispirati alla neve illuminata dal sole.

Il Pacchetto alleggerito prevede cerchi in alluminio forgiato ad alta resistenza al posto di quelli in magnesio normalmente inclusi nel pacchetto. Il sistema di sollevamento dell’asse anteriore facilita l’utilizzo dell’auto su pendenze e superfici irregolari, mentre il serbatoio da 90 litri aumenta l’autonomia nei viaggi più lunghi.

I cerchi, in White Gold e Ceramica con finitura satinata, richiamano le cime innevate e incorniciano le pinze dei freni arancioni, ispirate all’alpenglow, il fenomeno che colora le vette all’alba e al tramonto.

Tra gli altri elementi distintivi figurano i fari oscurati a LED Matrix HD, il motivo a bandiera a scacchi sul cofano anteriore, ispirato alla 908 Bergspyder, e i badge «GT3 Bergsport». Sul cofano del vano motore è presente un emblema circolare con quattro vette alpine, una per ciascuno dei Paesi interessati dall’edizione, attraversate da una strada a tornanti.

Per il lancio sarà pubblicata anche un’edizione speciale di Curves Magazine, limitata a 1.000 copie.

Interni ispirati alla montagna

Nell’abitacolo il colore Valleygreen caratterizza i rivestimenti in pelle dei sedili sportivi a guscio alleggeriti, con schienale abbattibile in fibra di carbonio, inclusi nel Pacchetto alleggerito. Nonostante la vocazione sportiva, la vettura mantiene anche i sedili posteriori.

Le cuciture arancioni e la scritta «GT3» sui poggiatesta riprendono i colori dell’alpenglow. Gli stessi richiami cromatici sono presenti sull’interruttore di avviamento, sul pedale dell’acceleratore, sulla marcatura a ore 12 del volante, sulla leva del cambio manuale e nel Pacchetto Sport Chrono con orologio GT Porsche Design.

Le portiere e la parte superiore del cruscotto sono impreziosite da cuciture bianche e nere a punto croce che formano sagome stilizzate di montagne. Completano la dotazione il Pacchetto Light Design e l’impianto BOSE Surround Sound.

Il badge GT3 Bergsport compare sulla griglia del cofano posteriore e sullo sportello in pelle della console centrale. Anche chiave, custodia in pelle e cartellina porta documenti sono stati realizzati con grafiche e colori dedicati.

Con la GT3 Bergsport, Porsche interpreta in chiave contemporanea il legame storico con le Alpi, unendo le caratteristiche tecniche della 911 GT3 a un design ispirato al paesaggio e alle strade di montagna.

Gli accessori Porsche Lifestyle

Porsche Lifestyle ha realizzato una collezione dedicata alla GT3 Bergsport e agli appassionati, disponibile in Italia con modellini in scala 1:43 e 1:18, tazze termiche da viaggio e portachiavi con lo stemma Porsche.

Porsche Exclusive Manufaktur

La personalizzazione è una componente importante dell’offerta Porsche: quasi tutti i clienti che acquistano una 911 scelgono almeno un’opzione Exclusive Manufaktur.

Il programma comprende circa 300 opzioni per gli interni e gli esterni, dalle singole dotazioni alle piccole serie e alle edizioni speciali. A queste si aggiunge Paint to Sample, con oltre 230 colori aggiuntivi per gli esterni.

La gamma comprende inoltre accessori, dotazioni installabili successivamente e soluzioni per personalizzare le vetture, tra cui i kit Manthey.