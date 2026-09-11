Mazda MX-5 2027, più sportiva e distintiva

La casa giapponese propone nuovi allestimenti, aggiornamenti tecnici e l’inedito colore Zinc Green, disponibile su tutta la gamma dalla fine di quest’anno. Esposta a partire da oggi al Salone dell’auto di Torino, il debutto dinamico avverrà invece al Minardi Day.

A oltre 35 anni dal suo debutto, la Mazda MX-5 continua a incarnare la filosofia del marchio giapponese, fondata sul puro piacere di guida. Con oltre 1,2 milioni di esemplari venduti, la roadster più venduta al mondo si rinnova per il 2027 attraverso una serie di affinamenti tecnici e stilistici pensati per esaltarne il carattere sportivo, l’inconfondibile design Kodo e il coinvolgimento al volante.

La gamma si amplia con nuove interpretazioni, tra cui Kazari, che celebra la cura artigianale e l’attenzione al dettaglio, Homura, dalla marcata vocazione sportiva, e la nuova serie speciale Yakudo, disponibile per la versione Soft Top.

Il nome Yakudo, ispirato a un’espressione giapponese che evoca dinamismo e vitalità, riflette il carattere energico di questa nuova interpretazione della MX-5. La serie speciale si distingue per le pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, abbinate ai cerchi RAYS forgiati da 16 pollici in Black e alla capote Soft Top in Light Grey.

All’interno, i rivestimenti in Alcantara e i dettagli dedicati contribuiscono a creare un ambiente sportivo e raffinato, nel quale materiali e finiture sono chiamati a sottolineare la vocazione dinamica della vettura. Una configurazione che interpreta la filosofia Mazda «Crafted with Japanese Soul» (realizzato con un’anima giapponese), unendo artigianalità, design e piacere di guida.

L’allestimento Homura rafforza ulteriormente il carattere sportivo della MX-5 attraverso i cerchi in lega RAYS neri da 16 pollici, i freni Brembo rossi e una specifica configurazione del telaio. La dotazione comprende ammortizzatori Bilstein con taratura dedicata e una barra duomi anteriore, soluzioni studiate per esaltare la sensazione di agilità, precisione e connessione con la strada. L’obiettivo è mantenere intatta la caratteristica immediatezza della MX-5, affinando al tempo stesso la risposta della vettura nella guida più sportiva.

Tra le novità del 2027 c’è anche un nuovo colore per la carrozzeria: Zinc Green. La nuova tonalità metallizzata sarà disponibile su tutti gli allestimenti, con l’avvio della produzione previsto a partire da ottobre 2026 e la disponibilità sul mercato dalla fine dello stesso anno. Zinc Green è stato sviluppato per esprimere un equilibrio tra robustezza e raffinatezza, combinando un carattere di ispirazione industriale con un’eleganza contemporanea.

È una tinta pensata per adattarsi a contesti diversi, dagli ambienti urbani a quelli naturali, mostrando sfumature differenti in funzione delle condizioni di luce. In presenza di scarsa illuminazione il colore appare più profondo e materico, mentre alla luce emerge la sua brillantezza metallica, capace di valorizzare le superfici scolpite, le linee del design Kodo e le proporzioni compatte che da sempre caratterizzano la MX-5.

Gli aggiornamenti interessano anche il propulsore. Il motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri eroga ora 136 CV e 155 Nm di coppia. A crescere non è quindi soltanto l’attenzione alla componente estetica: Mazda è intervenuta anche sul motore per migliorare ulteriormente le caratteristiche della roadster. Parallelamente, il consumo combinato secondo il ciclo WLTP scende a 6,1 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 si riducono a 139 g/km.

Ulteriori interventi sull’acustica del motore contribuiscono a rafforzare la sensazione di agilità e reattività. Il sound del propulsore rappresenta infatti una componente importante dell’esperienza al volante di una vettura come la MX-5, che da oltre tre decenni punta su un rapporto diretto tra conducente, automobile e strada. Gli interventi per il 2027 mirano così a rendere ancora più coinvolgente la guida senza modificare la filosofia alla base del modello.

La MX-5 2027 conferma inoltre la presenza di tecnologie di sicurezza avanzate, progettate per supportare il conducente senza interferire con il piacere di guida. Per la prima volta, il Driver Attention Alert (DAA), il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, è di serie su tutti gli allestimenti. La tecnologia si inserisce in una dotazione pensata per aumentare il livello di supporto alla guida mantenendo al centro l’esperienza del conducente.

La nuova Mazda MX-5 2027 fa il suo debutto in Italia al Salone Auto Torino, in programma da oggi al 13 settembre 2026. La vettura sarà esposta staticamente in Piazza Castello presso lo stand Mazda, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare da vicino le novità introdotte sulla nuova gamma, dai nuovi allestimenti alla nuova colorazione Zinc Green.

Il debutto dinamico è invece previsto in occasione del Minardi Day 2027, quando l’iconica roadster scenderà in pista per esprimere nuovamente la propria anima sportiva. Il doppio appuntamento, prima statico e poi dinamico, accompagnerà così l’arrivo della nuova MX-5, che per il 2027 rinnova la propria proposta senza allontanarsi dalla ricetta che ne ha fatto uno dei modelli più riconoscibili nella storia dell’automobile: dimensioni compatte, leggerezza, agilità, semplicità e un rapporto diretto con chi si trova al volante.