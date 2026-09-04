È una delle best seller della casa. E così Hyundai aggiorna la i20 con il Model Year 2027, evoluzione della compatta di segmento B del brand coreano. Forte di una crescita del 16% nel primo semestre del 2026, con quasi 1.000 immatricolazioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (nei primi sette mesi sono state immatricolate 6.025 unità), Hyundai i20 prosegue il proprio percorso di aggiornamento introducendo nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e alla connettività.

La principale novità è rappresentata dall’introduzione del Next generation eCall con connettività 5G, evoluzione del sistema di chiamata automatica di emergenza che consente una comunicazione più precisa e affidabile con i servizi di soccorso in caso di incidente o situazione critica. Grazie alla nuova architettura di connettività, il sistema supporta una trasmissione dei dati più efficace.

Hyundai i20 prevede la motorizzazione 1.0 T-Gdi da 90 CV alimentata a benzina (abbinabile sia al cambio manuale a 6 rapporti sia alla trasmissione automatica 7Dct a doppia frizione) o a Gpl (disponibile solo con cambio manuale a 6 rapporti). L’offerta si articola nelle versioni Dark line, Connectline e Prime, proponendo differenti dotazioni e personalità.

Hyundai i20 2027, prezzi da 19.900 euro: tre allestimenti per la compatta coreana

Con il Model year 2027, Hyundai conferma i prezzi di listino di i20, mantenendo invariato il posizionamento competitivo della gamma. La proposta parte da 19.900 euro per la versione Dark line 1.0 T-Gdi 90 CV con cambio manuale a 6 rapporti, mentre la versione Dark line con cambio automatico a doppia frizione 7Dct è disponibile a 21.400 euro.

Connectline punta sulla sicurezza: SmartSense, navigatore e servizi Bluelink

La gamma Connectline attacca invece da 22.250 euro con cambio manuale e arriva a 23.750 euro con il cambio 7Dct, mentre la versione Prime è disponibile a partire da 23.750 euro con cambio manuale e da 25.250 euro con 7Dct.

L’allestimento Connectline si caratterizza per una dotazione particolarmente completa sia sotto il profilo della sicurezza sia della connettività.

Già a partire da questa versione sono infatti disponibili i principali sistemi Hyundai SmartSense, tra cui il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e il rilevamento della stanchezza del conducente.

La dotazione comprende inoltre cerchi in lega da 16”, quadro strumenti digitale da 10,25”, sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25″ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e sensori di parcheggio posteriori con retrocamera.

Dark Line e Prime, così cambiano stile e dotazioni della Hyundai i20

Dark Line aggiunge alla ricca dotazione della Connectline una caratterizzazione estetica esclusiva. L’allestimento si distingue per i cerchi in lega da 16″ in nero lucido, il tetto a contrasto nero, le calotte degli specchietti e i montanti in nero, oltre ai rivestimenti interni del cielo e dei montanti anch’essi di colore nero.

Al vertice della gamma si colloca i20 Prime: rispetto alla Connectline introduce cerchi in lega da 17”, fari Full led, gruppi ottici posteriori a led, vetri posteriori oscurati e specchietti ripiegabili elettricamente.

L’abitacolo beneficia di interni premium, illuminazione ambiente, climatizzatore automatico, sensore pioggia, specchietto retrovisore elettrocromico e caricatore wireless per smartphone, offrendo un livello di raffinatezza e praticità superiore per gli utenti che desiderano il massimo dalla propria Hyundai i20.

Hyundai accelera sul futuro: 5,5 milioni di auto e oltre 100 nuovi modelli entro il 2030

Accessibilità, tecnologia e concretezza sono i pilastri di un marchio in forte crescita, come confermato dal ceo, José Muñoz, nel recentissimo Investor day: entro il 2030 vuole vendere 5,5 milioni di veicoli a livello globale (6% del mercato); sono previsti oltre 100 lanci di prodotto a livello globale e aggiornamenti entro il 2030, con più di 18 nuovi modelli in segmenti e in mercati inediti.

Solo nei prossimi otto mesi arriveranno sette nuovi modelli; i veicoli elettrificati raggiungeranno il 60% del mix di vendite entro il 2030, in crescita rispetto al 23% previsto per il 2025; i primi Extended range electric vehicle (Erev) saranno lanciati a partire dalla prima metà del 2027, con l’obiettivo di superare i 965 km di autonomia; le celle per batterie prodotte internamente offrono una potenza più che doppia rispetto alle precedenti celle ad alto contenuto di nichel, con una ricarica più veloce del 40%; la nuova tecnologia di protezione dal surriscaldamento (Thermal runaway protection) sono pronte al debutto.

Infine, l’offerta di robotaxi crescerà con le consegne di Waymo a partire dal quarto trimestre del 2026: la produzione di robot negli Stati Uniti inizierà nel 2028 con una capacità annua di 30.000 unità.