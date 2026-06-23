True François De Tonquédec La guerra degli Elkann per l’eredità John Elkann (Ansa)

Margherita Agnelli chiede un risarcimento al figlio da 1,3 milioni per danni morali. I legali di Jaki: «Nel 2004 ha accettato transazioni miliardarie, non ha legittimazioni».È durata poco la seduta dell’udienza preliminare nell’inchiesta su presunte irregolarità fiscali maturate sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli che si è svolta ieri a Torino.A sparigliare i giochi nel procedimento che vede a rischio di processo John Elkann, il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero e, per un episodio diverso, il notaio Remo Morone, è stata la richiesta della figlia dell’Avvocato (e madre di Elkann), Margherita Agnelli, di costituirsi parte civile, con una richiesta di danni morali per 1,3 milioni di euro. L’udienza è stata aggiornata a settembre per dare modo alle difese di esprimere un parere. Il processo vede imputati il presidente di Stellantis e Ferrero con le pesanti accuse di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (in relazione alle dichiarazioni fiscali di Marella Caracciolo) e truffa aggravata ai danni dello Stato per la residenza della vedova dell’Avvocato, che secondo l’accusa sarebbe stata fittiziamente stabilita in Svizzera anziché in Italia. In origine le due ipotesi di reato erano oggetto di due procedimenti separati e in uno dei due Elkann, anche in virtù del versamento di 183 milioni di euro all’Erario, aveva chiesto di accedere alla messa alla prova, mentre Ferrero aveva chiesto di patteggiare una pena pecuniaria, ma il gup aveva dato parere negativo e ordinato l’imputazione coatta.«Margherita Agnelli ha depositato il proprio atto di costituzione di parte civile anche nei confronti di John Elkann per il danno morale e di immagine in quanto è stata vittima di un articolato piano fraudolento ai suoi danni, oltreché degli interessi pubblici volti a escluderla dalla successione dei suoi genitori nonché dalla titolarità di partecipazioni rilevanti e/o di controllo della società Dicembre, la cassaforte di famiglia» che controlla le varie società della galassia Agnelli-Elkann, ha dichiarato il team legale della figlia dell’Avvocato.La risposta di uno dei difensori del presidente di Stellantis, Paolo Siniscalchi, lascia però presagire che sulla richiesta della donna ci sarà battaglia: «Ritengo che ci sia poco di morale» nella richiesta di costituzione di parte civile di Margherita Agnelli contro il figlio John. Siniscalchi ha anche ricordato che «Margherita è diventata miliardaria ed è scappata dal gruppo che aveva guidato suo padre».«Per quanto riguarda poi il tema della Dicembre», hanno poi aggiunto i legali dell’imputato, «visto che è stato accennato nella richiesta di Costituzione di Parte civile, ricordiamo che Margherita Agnelli in sede civile è stata dichiarata priva di legittimazione, cioè non può fare delle domande perché ha perso la qualità di socia della nel 2004». «Margherita Agnelli ha sottoscritto delle transazioni che prescindevano completamente dalla composizione del patrimonio dei genitori», concludono i legali di Elkann, «ha ricevuto dalla successione dei suoi genitori degli importi enormi e rilevantissimi molto superiori a quelli ricevuti in eredità e dai suoi figli in primo letto. Questo è un dato di fatto è un dato matematico e come pure è un dato di fatto che il ruolo di John Elkann come successore del nonno è stato fortemente voluto da tutta la famiglia accettato da tutti e accettato soprattutto anche da Margherita Agnelli e quindi non sono di che cosa si possa oggi lamentare».A quanto pare, però, i legali della donna avrebbro fatto presente al gup che la discussione intorno a Dicembre è ancora aperta in quanto è in corso un procedimento civile davanti al tribunale di Torino.