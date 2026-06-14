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Stefano Piazza
and
Salvatore Drago
2026-06-14

Usa-Iran, accordo raggiunto: venerdì la firma in Svizzera

Usa-Iran, accordo raggiunto: venerdì la firma in Svizzera
Donald Trump (Getty Images)
Trump annuncia la svolta e invita le petroliere a «riaccendere i motori». Teheran conferma l'intesa e rivendica di aver imposto le proprie condizioni. Stop alle operazioni in Libano, riapertura di Hormuz e petrolio in calo.
Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Dopo giorni di trattative e una lunga notte di annunci incrociati, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha comunicato che Washington e Teheran hanno trovato un'intesa destinata a porre fine al conflitto. La firma del memorandum è prevista venerdì 19 giugno in Svizzera.
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Plan de Corones: estate tra sport e relax all’ombra delle Dolomiti

Plan de Corones: estate tra sport e relax all’ombra delle Dolomiti
Plan de Corones@ IDM Südtirol-Alto Adige/Harald Wisthaler
Un paradiso alpino arricchito da musei, escursioni, benessere e dal design esclusivo del Falkensteiner Hotel Kronplatz.

Immaginate un imponente panettone naturale che si staglia contro l'azzurro del cielo sudtirolese, un punto di osservazione privilegiato dove lo sguardo può spaziare liberamente dalle vette frastagliate delle Dolomiti, dichiarate Patrimonio Mondiale Unesco, fino alle imponenti creste dei ghiacciai delle Alpi Aurine: questo è Plan de Corones, una destinazione che incarna l'essenza stessa della montagna in ogni sua sfumatura.

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La sarda errante con la bussola di sinistra

La sarda errante con la bussola di sinistra
Geppi Cucciari (Ansa)
Eroina del progressismo mediatico dentro il servizio pubblico, ha la licenza di irridere i ministri meloniani con l’«autorizzazione» del fan Mattarella. E, grazie alla (potente) agenzia di Beppe Caschetto, può okkupare i palinsesti per sensibilizzare i giovani compagni.

Cognome e nome: Cucciari Maria Giuseppina. Aka Geppi. Come Gepy & Gepy (cantante che con Ornella Vanoni gorgheggiava Più: «Io più te..."), ma con due «p».

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F1, la Ferrari vince dopo due anni. Hamilton trionfa, Antonelli va ko

F1, la Ferrari vince dopo due anni. Hamilton trionfa, Antonelli va ko
Lewis Hamilton festeggia sul podio dopo il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalunya (Ansa)
Il britannico conquista a Barcellona la sua prima vittoria con il Cavallino, interrompendo anche un'astinenza personale che durava dal 2024. Leclerc e Antonelli si fermano nel finale. La Rossa rientra nella corsa al titolo.
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Il Sistema Reggio svuota Campovolo. Estate senza musica, il Liga s’infuria

Il Sistema Reggio svuota Campovolo. Estate senza musica, il Liga s’infuria
Ansa
Politica e coop, abituate a gestire il business dell’accoglienza, steccano nell’organizzazione dei grandi eventi. Stop al festival clou con la scusa del veto ai rapper Kanye West e Travis Scott. Dal 2022 bilanci mai decollati.

Una cosa si è capita chiaramente: per il «Sistema Reggio» è meglio continuare a puntare sul business dell’accoglienza, piuttosto che avventurarsi in quello ben più complicato dei grandi eventi.

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