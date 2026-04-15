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Boni Castellane
2026-04-15

Zitti e Boni | Figuraccia ungherese per la sinistra

Zitti e Boni | Figuraccia ungherese per la sinistraplay icon

La sinistra italiana ed europea festeggiano un Parlamento ungherese composto al 97% da esponenti di destra, dove l’area progressista è stata cancellata dalle urne. Com’è possibile? C’è una verità più profonda che svela la natura della politica odierna: i progressisti hanno abbandonato ogni connotato laburista per trasformarsi nel custode dell’apparato europeista.

zitti e boni
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Nel presepe allestito da chi tifa sbarchi c’è il «santo scafista» graziato da re Sergio

Nel presepe allestito da chi tifa sbarchi c’è il «santo scafista» graziato da re Sergio
Alaa Faraj e Alessandra Sciurba (Ansa)
Libico condannato per aver ucciso 49 migranti in un naufragio sposa l’ex leader di Mediterranea davanti a vescovo e imam.

Lo scafista immacolato si sposa. Dopo la semi-grazia del presidente della Repubblica, ecco arrivare l’amore per Alaa Faraj, new entry nel presepe dei benemeriti del progressismo movimentista.

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scafisti

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Disorienta lo scontro tra Trump e la Meloni»

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Disorienta lo scontro tra Trump e la Meloni»

Ecco #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Radiografie false con l’intelligenza artificiale: l’allarme su truffe e risarcimenti

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Radiografie false con l’intelligenza artificiale: l’allarme su truffe e risarcimenti
iStock
  • Uno studio dimostra che le radiografie generate dall’intelligenza artificiale possono ingannare anche gli specialisti. E mentre assicurazioni e imprese iniziano a dotarsi di strumenti di verifica, il cyber risk cambia natura: non colpisce solo i sistemi, ma la fiducia nelle prove.
  • In Hackerare la mente Pierguido Iezzi e Gennaro Fusco raccontano come algoritmi, linguaggio e intelligenza artificiale possano orientare scelte e percezioni. Una riflessione che aiuta a capire anche il boom di frodi digitali e contenuti manipolati.

Lo speciale contiene due articoli

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sanità intelligenza artificiale
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Ormai la sinistra è solo dire sì all’Ue

Ormai la sinistra è solo dire sì all’Ue
Peter Magyar (Getty Images)
Socialisti magiari con zero seggi, eppure le cancellerie rosse applaudono il successore di Orbán perché più europeista e quindi più sensibile all’agenda politica delle élite.

Mentre nello Stato europeo dove «la democrazia è a rischio» si tengono le elezioni che portano chi è stato al governo per 15 anni (come il Pd, però Orbán le elezioni le aveva vinte) a cedere il governo allo sfidante, Ursula von der Leyen accorre a ribadire il menu della Ue con tanto di riferimento al «superamento dell’unanimità», quello sì un vero e proprio rischio sostanziale per la democrazia.

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ungheria
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