Manovra da 26 miliardi, tutte le novità: dai super ricchi alla scuola

La manovra economica per il 2027 vale 26 miliardi di euro e introduce una serie di interventi che riguardano famiglie, lavoratori e servizi pubblici. Tra le misure previste ci sono nuovi fondi per la sanità e le pensioni, un mese in più di congedo parentale e interventi che interessano anche il mondo della scuola. Nel provvedimento trovano spazio inoltre misure che riguardano i contribuenti più ricchi.