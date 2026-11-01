Manovra da 26 miliardi, tutte le novità: dai super ricchi alla scuola

La manovra economica per il 2027 vale 26 miliardi di euro e introduce una serie di interventi che riguardano famiglie, lavoratori e servizi pubblici. Tra le misure previste ci sono nuovi fondi per la sanità e le pensioni, un mese in più di congedo parentale e interventi che interessano anche il mondo della scuola. Nel provvedimento trovano spazio inoltre misure che riguardano i contribuenti più ricchi.

Conte in tackle: «Renzi è un problema per l’Italia»
Politica

Conte in tackle: «Renzi è un problema per l’Italia»

Giuseppi, Elly, Fratoianni e Bonelli annunciano: programma a novembre, primarie a carnevale. Il pentastellato spara a zero contro Italia viva nel campo largo, eppure il tavolo dell’opposizione sarà aperto pure al fu Rottamatore, oltre che a Ruffini, Magi e Onorato.