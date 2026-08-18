Amatrice, a dieci anni dal sisma l’80% degli sfollati vive ancora nelle case provvisorie

A dieci anni dal terremoto che nel 2016 ha sconvolto il Centro Italia, l’80% degli sfollati di Amatrice vive ancora nelle soluzioni abitative di emergenza (SAE). Per molti la ricostruzione della propria casa non è ancora iniziata e potrebbe essere necessario attendere un altro anno.

Cuciniamo insieme | Pasta alla crudaiola
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Cuciniamo insieme | Pasta alla crudaiola

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