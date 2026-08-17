Gustavo Vélez: le sue sculture in mostra a Pietrasanta

Colombiano di Medellín, classe 1975, una passione per l’arte che coltiva sin dalla pima adolescenza, Gustavo Vélez è nell’amata Pietrasanta – cittadina che sceglie nel 1996 come luogo privilegiato di lavoro – con la mostra « Gustavo Vélez. Le dimensioni dell’equilibrio ».

Con un’esposizione diffusa sul territorio che dal centro storico del suggestivo borgo toscano si estende sino al mare, pontile della marina compreso. In questi luoghi dalla bellezza eterna, dove il bianco abbagliante del marmo si sposa con l’azzurro cangiante del mare, le monumentali opere di Vélez, così possenti ma al tempo stesso armoniche, sembrano quasi giganti addormentati.

Giganti di marmo, bronzo, pietra e acciaio, astratti o di forme più definite, fatti di materia, di luce e di ombre, protesi verso il cielo come se anelassero all’infinito.

La Mostra

In un percorso espositivo che si snoda da Piazza del Duomo al Complesso di Sant’Agostino, da Piazza Carducci e Piazza dello Statuto fino a Piazza XXIV Maggio e al Pontile di Marina di Pietrasanta, emerge tutta la fluidità creativa di Vélez, che nella semplicità delle forme racchiude l’estrema sintesi tra equilibrio, movimento e astrazione: ogni sua scultura è il risultato di una ricerca verso la purezza, di una profonda riflessione sulla percezione e sulla trasformazione della materia.

A Pietrasanta, dove a Piazza del Duomo, cuore dell’esposizione, le sculture si confrontano con lo spazio pubblico e con l’architettura storica, le possenti opere di Vélez sembrano fluttuare nell’etere come fossero prive di peso, generando prospettive nuove e differenti punti di vista: come recita il titolo della mostra, sembrano sperimentare «le dimensioni dell’equilibrio », un’equilibrio che diventa il principio fondamentale e strutturale dei lavori dell’artista colombiano.

Proseguendo in questo affascinante percorso d’arte si arriva al Complesso gotico di Sant’Agostino, a pochi passi dal Duomo, dove le opere di Vélez, rispettose dell’aura mistica che le circonda, dialogano con il silenzio e la memoria del luogo in una dimensione più raccolta e contemplativa. Un po’ l’opposto di quello che succede a Marina di Pietrasanta, ultima tappa del « viaggio », dove le sculture si aprono al paesaggio, instaurando un rapporto diretto con la luce, la gente e l’orizzonte marino.

Una mostra importante, che non è solo l’omaggio ai trent’anni di attività di un grande artista, ma anche, come ha affermato il sindaco di Pietrasanta , Alberto Stefano Giovannetti, «… il tributo di un Maestro internazionale a Pietrasanta e all’eccellenza dei nostri artigiani. Dal giorno in cui scelse la nostra città come suo luogo d’elezione e di creazione, Gustavo Vélez iniziò a coltivare un rapporto profondo con il territorio e, soprattutto, con le nostre maestranze artigiane, trovando nei laboratori del marmo e nelle fonderie del bronzo la perizia e la sensibilità necessarie per dare forma alle sue idee».

«A Gustavo va il ringraziamento di tutta la comunità, per averci reso parte della sua vita artistica e personale e per continuare a portare nel mondo, attraverso le sue sculture, il nome e l’anima di Pietrasanta ».

Dal canto suo, ha dichiarato Vélez «Celebrare trent’anni di vita artistica a Pietrasanta con questa esposizione significa riaffermare il mio impegno verso l’atto creativo ed esprimere la mia gratitudine a questa terra, che continua a essere lo spazio in cui il rigore della geometria si trasforma in una costante ricerca di libertà e poesia visiva. Il mio desiderio è che, attraverso il rigore di angoli e simmetrie, ogni singola scultura possa instaurare un proprio dialogo con lo spazio che la circonda e con chiunque si troverà ad attraversarlo».

E’ importante ricordare che l’evento, curato da Francesca Sborgi con il contributo di Eike Schmidt, terminerà il 20 settembre 2026.