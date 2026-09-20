Mare cristallino, terme e dolce vita. Ischia è un sogno anche a fine estate

Non esiste momento migliore di questo per fare le valigie e partire per Ischia. Perché, quando i fiumi di vacanzieri iniziano a defluire, la bella stagione illumina e accende l’isola.

Un’isola autentica e lontana dalla folla

A settembre e a ottobre, il mare conserva tutto il calore accumulato nei mesi più caldi, il Sole regala ancora giornate lunghe e luminose, i colori diventano più intensi e gli orizzonti più nitidi, come alleggeriti dalla pesante cappa di afa e umidità che gradualmente se ne va.

Ed ecco che l’isola torna a respirare, ritrova tempi e spazi rilassati e si mostra in tutta la sua bellezza spontanea. È un momento breve, molto intenso, quasi magico per scoprire o riscoprire questo spicchio di terra sospeso nel blu del Golfo di Napoli, che è tanto vicino geograficamente a Capri quanto lontano per spirito e vocazione.

Se Capri è il simbolo della mondanità e dello status symbol mediterraneo, Ischia non teme e non cerca confronti, anche perché molto diversa; e soprattutto non vive nell’ombra: brilla di luce propria.

Il mare e il patrimonio termale di Ischia

Più grande, più varia, più vera, ha nel mare il suo primo, grande punto di forza. Un mare che sorprende per trasparenza e intensità cromatica, passando dal blu al turchese, all’azzurro cristallino.

Il modo migliore per apprezzarlo è salire a bordo di una delle tante imbarcazioni che ogni giorno compiono il periplo dell’isola. Dal mare, il panorama è un capolavoro naturale. Si vedono le coste frastagliate, le falesie che precipitano nell’acqua, le grotte nascoste, le spiagge dorate, il profilo del Castello Aragonese, le baie disegnate di Cartaromana, Citara e San Montano e, al largo, Procida.

Ma Ischia è più di una cartolina marina. È l’isola del benessere per eccellenza, grazie a un patrimonio termale unico in Europa, alimentato dalla sua natura vulcanica. Qui l’acqua non è soltanto mare: sgorga dal sottosuolo, riempie piscine naturali, alimenta sorgenti e vapori benefici conosciuti fin dall’antichità.

I Giardini Poseidon, affacciati sulla baia di Citara, rappresentano il manifesto di questa vocazione, con decine di piscine termali immerse in un parco mediterraneo meraviglioso.

Poco distante, la Baia di Sorgeto offre uno degli spettacoli naturali più sorprendenti del Mediterraneo: qui l’acqua termale sgorga direttamente dal fondale e si mescola a quella marina creando una serie di piscine naturali.

Natura, borghi e sapori tradizionali

Oltre al mare e alle terme, c’è un’altra Ischia ancora, quella dei sentieri che salgono verso il Monte Epomeo, tra vigneti terrazzati e macchia mediterranea, delle botteghe dove la ceramica continua a essere lavorata come una volta, dei piccoli borghi e delle chiesette rurali che raccontano una storia fatta di tradizioni ancora vive.

È la stessa storia che in tavola serve il coniglio all’ischitana cotto nel tipico tegame di ceramica, nel calice versa del Biancolella fresco, alla pasticceria Calise aspetta con cornetti e sfogliatelle appena sfornati e da Enzo La Bomba, mitico bar a Sant’Angelo, ordina spremute di frutta d’eccezione.

I luoghi simbolo dell’isola: storia, cultura e glamour

Tornando alle tappe d’autore, il Castello aragonese domina la scena. Monumento simbolo dell’isola e set di film celebri come «Cleopatra» interpretata da Liz Taylor, ai suoi piedi nasconde un affascinante percorso archeologico sotterraneo.

Sul versante meridionale sfila la lunga spiaggia dei Maronti, diventata famosa con il best seller L’amica geniale di Elena Ferrante. Poco oltre, Sant’Angelo, che sfoggia il lato chic di Ischia, tra boutique, atelier e terrazze vista mare.

A completare il prezioso mosaico, i Giardini La Mortella, che custodiscono piante provenienti da ogni angolo del pianeta in un percorso che alterna pergolati, fioriture e scorci bucolici.

Dove soggiornare per un’esperienza autentica

Per vivere la dolce vita ischitana con il giusto ritmo, una scelta indovinata è il b&b Hotel Ischia San Nicola (www.hotel-bb.com). A pochi minuti d’auto dal porto di Forio, è un tre stelle che ne vale quattro, merito della vista, del parco mediterraneo in cui è immerso, della piscina termale naturale all’aperto, delle camere confortevoli e di un’accoglienza che conserva il sapore dell’ospitalità autentica, oltre alla convenzione con i Giardini Poseidon, che garantisce agli ospiti uno sconto del 10% sull’ingresso.

Perché la vera Ischia, quella che resta impressa nella memoria, è proprio questa: elegante senza ostentazione, raffinata senza sforzo, irresistibile quando l’estate sembra finita e invece è ancora nel pieno.