Un grande parco nazionale, tra i più antichi e storici d’Italia, e due vasti parchi naturali a gestione provinciale custodiscono la parte più preziosa del patrimonio naturalistico del Trentino. Sono il Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Nati con il compito di proteggere la biodiversità e i delicati equilibri biologici degli ambienti alpini, questi territori si configurano oggi come laboratori di conoscenza all’aria aperta.

Conoscere le montagne del Trentino con i sentieri tematici

Attraverso una rete di sentieri tematici, escursioni guidate e percorsi di educazione ambientale, i parchi permettono ai visitatori di avvicinarsi alla montagna con una consapevolezza profonda e nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi silenzi.

Si impara così a riconoscere le tracce silenziose degli animali, le caratteristiche della flora, l’origine geologica delle rocce e quel rapporto tra le comunità umane e il territorio.

L’autunno rappresenta uno dei momenti più suggestivi per esplorare questi ambienti. I boschi mutano colore assumendo calde sfumature dorate, i sentieri ritrovano un ritmo calmo, mentre la fauna selvatica diventa protagonista.

Il Parco Naturale Adamello Brenta

Costituisce la più vasta area protetta dell’intero territorio trentino, abbracciando oltre 620 chilometri quadrati dislocati tra la Val Rendena, la Val di Non, la Val di Sole e le Giudicarie.

Questo anfiteatro mette in relazione diretta due mondi geologicamente e paesaggisticamente speculari. A Ovest si estende l’imponente massiccio granitico dell’Adamello-Presanella, un regno caratterizzato da ghiacciai perenni, laghi cristallini, torrenti impetuosi e fragorose cascate; a Est si innalzano le Dolomiti di Brenta, elette Patrimonio Mondiale Unesco.

In autunno, il Parco svela la sua varietà attraverso tappe imperdibili: il Lago di Tovel, gemma circondata dai boschi e dominata dalle pareti del Brenta settentrionale; la Val Genova, conosciuta storicamente come la valle dell’acqua per la presenza di torrenti e cascate.

Sul versante opposto, la Val di Fumo si dispiega solitaria alle sorgenti del fiume Chiese, mentre la Vallesinella incanta con il suo fitto sistema di sorgenti e salti d’acqua. Per un incontro più silenzioso con il territorio spiccano la Val d’Algone, la Val Breguzzo e la Val di Borzago, fino a raggiungere l’area del Mandron, situata ai piedi del maestoso ghiacciaio dell’Adamello.

Il Parco Nazionale dello Stelvio

Istituito nel 1935, è uno dei più vasti e antichi parchi nazionali italiani. Il suo settore trentino comprende la Val di Peio e la Val di Rabbi, estendendosi dai circa mille metri del fondovalle fino ai 3.769 metri del Monte Cevedale. Il Parco tutela gli ambienti dell’Ortles-Cevedale e la più vasta area glaciale delle Alpi centrali.

I ghiacciai hanno modellato vallate, conche e cascate. Sono state censite oltre 180 specie animali: il cervo è il simbolo indiscusso dell’area protetta, la marmotta popola le praterie, mentre nei cieli vola l’aquila reale affiancata dal gipeto, il grande avvoltoio reintrodotto grazie a un progetto internazionale.

Accanto alla natura delle vette dialogano i segni quotidiani delle comunità alpine: alpeggi, rifugi, acque termali, mulini e caseifici. In Val di Rabbi è possibile salire lungo il percorso dei 700 scalini tra larici monumentali, raggiungere le cascate di Saènt, visitare il mulino Ruatti o scoprire il Còler. In Val di Peio si approfondiscono le praterie d’alta quota, le sorgenti del fiume Noce, i sentieri del Vioz, l’Ecomuseo di Peio e la produzione tradizionale del Casolét, formaggio tipico e Presidio slow food.

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Istituito nel 1967 nella parte orientale del Trentino, unisce ambienti diversi: la catena dolomitica delle Pale di San Martino (patrimonio Unesco), il ghiacciaio della Fradusta, le rocce vulcaniche del Lagorai, gli ambienti del Vanoi e la celebre foresta di Paneveggio.

La grande foresta di abete rosso è legata alla storia della Magnifica comunità di Fiemme e all’utilizzo del legname da parte della Serenissima Venezia. Alcuni esemplari presentano caratteristiche acustiche uniche e sono conosciuti come abeti di risonanza, ricercati per la costruzione degli strumenti musicali.

Il cervo è l’animale simbolo, osservabile nell’area faunistica di Paneveggio. Tra i luoghi caratteristici spiccano Passo Rolle, con la vista sul Cimon della Pala al tramonto; la Val Canali, dove si trova Villa Welsperg; i laghetti di Colbricon; il Vanoi, con i suoi fienili storici e il sentiero etnografico; infine, le malghe e i pascoli nei quali conoscere il rapporto tra allevamento e ambiente alpino.