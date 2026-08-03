A poco più di un’ora a Sud di Berlino, Lipsia affiora come una delle città più complesse e sorprendenti della Germania contemporanea. Antica capitale mercantile della Sassonia, crocevia di editori e musicisti, ha attraversato il Novecento tra le macerie della guerra e la lunga immobilità della Ddr, restando per decenni sospesa ai margini della narrazione europea.

È solo dopo la riunificazione che ha iniziato una trasformazione radicale tra ex fabbriche convertite in poli culturali d’avanguardia, quartieri industriali diventati atelier e gallerie e una nuova scena creativa capace di attrarre artisti, musicisti e intellettuali da tutta Europa. Oggi, con la sua energia inquieta e il suo patrimonio stratificato, viene spesso definita la «nuova Berlino», anche se conserva un’identità più colta, austera e profondamente sassone.

Lipsia tra musica, cultura e archeologia industriale

Il centro storico custodisce un’impronta sorprendentemente compatta, dove la memoria commerciale delle antiche fiere si intreccia alla tradizione musicale. Emblema di questa vocazione mercantile i Passagen, in particolare il Mädlerpassage, costruito tra il 1912 e il 1914, dove lo sguardo indugia sui pannelli lignei della Auerbachs Keller, la taverna resa immortale da Goethe nel Faust. Il paesaggio culturale di Lipsia si rivela nei suoi spazi teatrali e museali, in cui l’architettura diventa parte integrante del racconto urbano. Un capolavoro degli anni Cinquanta, l’Oper Leipzig, progettata da Kunz Nierade, si distingue per il soffione del tarassaco che decora ringhiere e lampade, segno di una modernità che negli anni della Ddr seppe coniugare rigore e immaginazione scenografica.

A pochi passi, il Gewandhaus, inaugurato in epoca tardo-socialista e progettato da Rudolf Skoda, ospita due sale da concerto dall’acustica eccellente, mentre accanto, la Mendelssohn-Haus, ultima dimora del compositore, custodisce il cuore del primo Romanticismo tedesco tra poltrone Biedermeier e installazioni interattive che permettono persino di «dirigere» le sue sinfonie, fino a raggiungere lo studio intimo in cui nacque l’Elijah.

Plagwitz, il quartiere creativo della nuova Lipsia

Fuori dal centro storico, Lipsia cambia ritmo e mostra i segni del suo rinnovamento industriale. Il fulcro è a Ovest, nel distretto di Plagwitz, dove la Spinnerei, ex colosso tessile e un tempo più grande cotonificio del Continente, è diventata una vera e propria cittadella dell’arte. Tra i suoi mattoni rossi lavorano più di cento creativi, una comunità vitale in cui è nata la nuova scuola di Lipsia e dove l’artista Neo Rauch ha aperto il suo studio. A poca distanza, lungo i canali, la riconversione ha trasformato l’ex centrale elettrica di inizio Novecento nel Kunstkraftwerk, un polo d’avanguardia per l’arte digitale e le installazioni immersive, mentre poco più in là svetta la Niemeyer Sphere, l’avveniristica bolla di cemento firmata da Oscar Niemeyer, pioniere dell’architettura modernista.

La memoria della Ddr e la rinascita della città

Il segno della storia recente resta però inciso nella memoria collettiva, ben oltre il recupero dei vecchi quartieri operai. L’epicentro della Lipsia contemporanea è la Nikolaikirche, il luogo di culto da cui presero avvio le manifestazioni pacifiche del 1989 che portarono al crollo del Muro di Berlino. All’esterno, una colonna monumentale ricorda quel passaggio decisivo, vero fulcro di una rinascita che oggi si riflette anche nella qualità della vita. Una svolta visibile lungo i canali che attraversano Plagwitz e nei parchi Clara-Zetkin e Palmengarten, che oggi disegnano una dimensione fluida e inattesa, capace di ridefinire lo skyline cittadino ben oltre l’eredità del cemento socialista.

Ponte Kramerbrucke a Erfurt (iStock)

Erfurt, il Medioevo intatto nel cuore della Turingia

Basta spostarsi di poco da Lipsia per entrare nell’abbraccio medievale di Erfurt. La capitale della Turingia, scampata alle bombe e alle speculazioni del Novecento, ha difeso intatta la sua straordinaria architettura originale. Definita da Lutero un vero tesoro, custodisce nella Sinagoga vecchia del 1100, il cuore ebraico più antico d’Europa, una leggendaria collezione di monete e gioielli riaffiorata nel 1998. Ma il suo emblema resta il Krämerbrücke, un ponte del 1117 interamente coperto da case a graticcio. Passeggiare qui, tra botteghe d’arte e il fiume Gera, significa toccare le radici più profonde della Germania. A Lipsia si dorme al Lumière boutique hotel im Fürstenhof (www.hotelfuerstenhof-leipzig.com), raffinata dimora con facciata Art nouveau. Si vola a Lipsia via Francoforte con Lufthansa (www.lufthansa.com/it) Info: www.germany.travel.