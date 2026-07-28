C’è un momento preciso in cui la geografia cessa di essere una fredda sequenza di coordinate e si trasforma in un atto di pura insolenza teatrale. Quel momento coincide con la fine dell’asfalto rassicurante della Tuscia viterbese e l’inizio di una passerella in cemento armato che si lancia nel vuoto, sfidando le leggi della fisica e del buon senso.

Davanti agli occhi, sospesa su un piedistallo di tufo, appare Civita di Bagnoregio. La chiamano «la città che muore» da quando lo scrittore Bonaventura Tecchi decise di battezzarla con questo epiteto indubbiamente poetico, ma che oggi suona quasi come una formidabile operazione di marketing ante litteram. Il borgo, infatti, non è mai stato così vivo, celebrato e fotografato, vittima e beneficiario di un paradosso tutto contemporaneo: la sua fragilità strutturale è diventata il motore immobile di un’attrazione globale.

Perché Civita di Bagnoregio è la «città che muore»

Guardandola da lontano, l’impressione è quella di un macroscopico errore di calcolo geologico. Civita sorge in mezzo alla Valle dei Calanchi, un paesaggio lunare, dove creste d’argilla bianca e grigia si rincorrono come onde di un oceano solidificato. Le pareti di tufo dorato su cui poggiano le case medievali vengono erose, giorno dopo giorno, dal vento, dalle piogge e dai due torrenti che scorrono a fondovalle, il Rio Torbido e il Rio Chiaro.

È una morte annunciata a passo di lumaca geologica, che invece di allontanare i visitatori, esercita su di essi una forza di gravità irresistibile. C’è qualcosa di profondamente terapeutico per l’uomo contemporaneo, ossessionato dall’efficienza e dalla durata eterna delle cose, nell’ammirare una bellezza che ammette apertamente la propria data di scadenza.

L’accesso al borgo è un rito di purificazione laica. Bisogna pagare un biglietto d’ingresso, una tassa sulla meraviglia che funge anche da filtro numerico, e poi iniziare la salita a piedi lungo il ponte monumentale. La salita, specie nelle giornate estive in cui il sole picchia duro sul cemento, diventa una metafora fin troppo esplicita del pellegrinaggio.

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Cosa vedere tra vicoli, piazze e calanchi

La Porta di Santa Maria

Superata la Porta di Santa Maria, un arco monumentale scavato direttamente nel tufo dagli etruschi e modificato in epoca medievale, l’atmosfera cambia di colpo. Il rumore del mondo moderno si spegne, sostituito dal calpestio dei passi sui ciottoli e dal miagolio dei veri padroni assoluti del luogo: i gatti.

Piazza San Donato

Il borgo è un labirinto di vicoli che si aprono su scorci improvvisi, dove la roccia sembra fondersi con il mattone e dove ogni finestra affacciata sul vuoto regala una vertigine che toglie il fiato. Al centro di tutto c’è Piazza San Donato, che rimanda immediatamente alle atmosfere delle feste medievali o ai set cinematografici di un film di Sergio Leone. La Chiesa di San Donato, con la sua facciata rinascimentale sobria e il suo campanile che svetta fiero, custodisce al suo interno un crocifisso ligneo del XV secolo a cui la popolazione locale è legatissima.

Il fascino dei calanchi

Llimitarsi a una visita fugace durante le ore centrali della giornata significa perdere la vera essenza di Civita. È quando il sole tramonta e l’ultimo gruppo di turisti mordi-e-fuggi riattraversa il ponte a ritroso, che il borgo svela la sua anima più autentica e introspettiva. Per sperimentare questa transizione mistica, l’unica soluzione è decidere di passare la notte tra le sue mura, accettando il fatto che la logistica qui non è un dettaglio, ma un’opera d’arte eroica. Portare una valigia fin quassù richiede una determinazione degna di uno scalatore, ma la ricompensa è il silenzio assoluto, interrotto solo dal sibilo del vento che si infila nelle gole dei calanchi.

La Chiesa di San Donato a Civita di Bagnoregio (iStock)

Dove dormire e mangiare a Civita di Bagnoregio

Corte della Maestà

Il primo indirizzo imprescindibile è la Corte della Maestà, situata in Vicolo della Maestà. Non si tratta semplicemente di un albergo, ma di una dimora storica curata con un amore viscerale per il dettaglio d’epoca. Entrare qui significa varcare la soglia di un quadro del Seicento: le camere sono stanze d’artista dove arredi di antiquariato, affreschi originali recuperati con pazienza certosina, vasche da bagno in ghisa e caminetti funzionanti creano un’atmosfera di opulenza decadente ed elegantissima.

L’Incanto di Civita

Se invece si preferisce un’esperienza più intima, quasi domestica ma non meno raffinata, l’Incanto di Civita rappresenta la perfetta sintesi tra archeologia e design. Questa struttura propone appartamenti indipendenti ricavati all’interno di antiche strutture medievali, dove le pareti in tufo a vista convivono armoniosamente con elementi di arredo minimalisti e contemporanei.

Per coloro che preferiscono invece godere della vista di Civita dall’esterno, mantenendo un piede nella realtà più dinamica e accessibile della terraferma, Palazzo Mazzini a Bagnoregio è la scelta strategica ideale. Situato lungo il corso principale del paese gemello, questo palazzo d’epoca offre camere eleganti, caratterizzate da alti soffitti, pavimenti storici e un’accoglienza calorosa che profuma di nobiltà di provincia.

Ma l’introspezione e la contemplazione estetica, si sa, aprono lo stomaco. La Tuscia è una terra di piaceri terreni, dove la carne, i legumi e il vino hanno sapori primordiali, capaci di riportare l’intellettuale più distaccato con i piedi per terra.

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La Cantina di Arianna

Il tempio della gastronomia che flirta sapientemente con l’archeologia è senza dubbio La Cantina di Arianna. Le sue sale, ricavate da ambienti scavati nel tufo, ospitano un monumentale camino secolare che funge da vero e proprio fulcro visivo e culinario della sala. Qui la specialità della casa è un mirabile esercizio di pazienza e memoria: le celeberrime patate cotte sotto la cenere, preparate secondo un rituale contadino che trasforma un tubero plebeo in una prelibatezza degna di nota.

Per chi invece cerca l’autenticità senza filtri, la tappa obbligata è l’Osteria al Forno di Agnese. L’atmosfera è quella verace delle vecchie osterie, con tavoli in legno, tovaglie semplici e un profumo di sugo che accoglie l’ospite già sulla porta. Qui si viene per ordinare i piatti che hanno nutrito generazioni di bagnoresi: l’acquacotta della Tuscia, i pici all’aglione, le fettuccine fatte in casa con il ragù di cortile e le carni alla brace cotte a puntino.

Infine, per una sosta più dinamica ma altrettanto legata al territorio, la Taverna Bistrot offre una formula flessibile e di grande qualità. Ideale per un pranzo leggero o per un aperitivo rinforzato dopo le fatiche del ponte, questo spazio si distingue per una selezione maniacale di salumi e formaggi locali. I taglieri sono vere e proprie mappe geografiche del gusto, dove ogni fetta di capocollo o di pecorino stagionato in grotta racconta una storia di pascoli e di sapienza artigianale. Accompagnare queste prelibatezze con un calice di Est! Est!! Est!!! di Montefiascone o con un rosso strutturato di Gradoli significa celebrare il territorio nel modo più nobile e allegro possibile, seduti in un vicolo fiorito mentre il mondo scorre lento sotto lo sperone di roccia.

Il vero mistero di Civita di Bagnoregio, in fondo, risiede proprio in questa sua doppia natura. Da un lato è un monumento alla caducità, un monito geologico che ci ricorda che nulla è immutabile e che la terra sotto i nostri piedi è viva, mobile e talvolta spietata. Dall’altro è un trionfo dell’ostinazione umana, un luogo che ha rifiutato di scomparire e che ha saputo trasformare la propria debolezza nella sua più grande risorsa.