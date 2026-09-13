Tra laghi e monti del Canton Ticino va in scena l’alta cucina stellata

Una scommessa nata per caso nel 2007. Una idea semplice e innovativa: promuovere il territorio ticinese come destinazione turistica attraverso la sua ospitalità d’eccellenza e il meglio della proposta enogastronomica.

Dopo 20 anni S.Pellegrino Sapori Ticino ci è riuscito con oltre 400 serate stellate, più di 600 stelle Michelin e oltre 5.800 punti GaultMillau.

La celebrazione della cucina svizzera

Dopo tanti viaggi intorno al mondo, quest’anno dal 13 settembre al 15 novembre 2026 la manifestazione celebra la Svizzera e i suoi chef ambasciatori, con le consuete cene ospitate nelle location più rinomate del Cantone.

«Negli ultimi vent’anni la cucina svizzera si è trasformata da realtà regionale a una cultura gastronomica moderna, diversificata e orientata all’eccellenza, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Vogliamo celebrare questo risultato e anche proiettarci nel futuro: dal 2027 cambieremo la formula della manifestazione» annuncia Dany Stauffacher, CEO S.Pellegrino Sapori Ticino.

Le partnership dell’edizione 2026

Anche per questa edizione continua la partnership con i Swiss Deluxe Hotels, le Grandes Tables Suisses, la guida GaultMillau e l’EHL, la prestigiosa Hospitality Business School di Losanna, insieme a Svizzera Turismo, Ticino Turismo, Lugano Region.

Questa edizione vede la presenza di 21 stelle Michelin e 199 punti GaultMillau.

Gli appuntamenti di settembre

Come ogni anno, il Festival inizia ufficialmente il 13 settembre con il Grand Opening presso l’Hotel Splendide Royal a Lugano dedicato agli Chef di Swiss Deluxe Hotels e si chiude con il Final Party il 15 novembre a La Romantica Boutique Hotel di Melide con alcuni chef ticinesi storici del Festival.

Le cene ufficiali partono il 14 settembre allo Splendide Royal con Marco Veneruso, 1 Stella Michelin e Tanja Grandits dal Restaurant Stucki di Basilea, la grande signora della cucina svizzera, 2 Stelle Michelin. Sabato 19 settembre un pranzo speciale in quota al Ristorante Curzutt sul Monte Carasso di Bellinzona.

Il 21 al Villa Principe Leopoldo di Lugano Cristian Moreschi è con Stefan Heilemann del Widder Restaurant di Zurigo, 2 dtelle Michelin. Il 27 settembre al Seven Toc Toc di Ascona, una serata per un pubblico giovane con gli chef Nicola Leanza, Andrea Bertarini del Montalbano di Stabio e Luca Bellanca di Al Faro a Lugano.

Le serate stellate di ottobre

Il 4 ottobre il Ristorante Eden Roc di Ascona vede Marco Campanella, 2 stelle Michelin, ospitare Marcel Koolen dal Restaurant 7132 di Silver – Vals, chef olandese rivelazione 2026 per GaultMillau Svizzera.

Il 5 ottobre nel Ristorante Seven di Lugano Emanuele Bertelli apre le porte a Reto Brändli del Ristorante Ecco di Ascona, 2 stelle Michelin. Il 6 ottobre al Ristorante La Baia di Locarno Salvatore Sanfilippo è in cucina con Kevin Fernandez, 1 Stella Michelin. Di origini spagnole, Kevin Fernandez ha preso le redini del Ristorante Talvo a Champfer dopo Martin Dalsass.

L’ 11 ottobre al Ristorante Ciani di Lugano Loris Meot, cucina con Franck Giovannini, uno dei più grandi nomi della gastronomia svizzera, 3 stelle Michelin con il suo Hotel de Ville di Crissier. Il 13 ottobre la prima delle due serate Oltre Gottardo dedicata all’EHL di Losanna, la seconda è il 27 ottobre al Grand Hotel du Lac. Il 18 ottobre Déjeuner au château alla Tenuta Castello di Morcote di Vico Morcote.

Il 25 ottobre l’ Hotel Belvedere di Locarno fa da sfondo alla cena firmata da Stéphane Décotterd, 1 stella Michelin, da Maison Décotterd a Glion-sur-Montreux, con lui lo chef Rosario Stipo. Il 26 ottobre le verdure sono al centro del menù al Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano con Pascal Steffen del Roots di Basilea, 2 stelle Michelin e 1 stella Verde accompagnato dal resident Alessandro Boleso. Il 29 ottobre è la volta della Serata Lounge Casinò Lugano con Moreno Manzini ed Emanuele Bertelli dal Seven di Lugano.

Il gran finale a novembre

Domenica 8 novembre al Ristorante Meta di Lugano arriva Paolo Rota, 2 Stelle Michelin con il Ristorante Da Vittorio a St. Moritz, l’avamposto in Engadina dell’iconico ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto della famiglia Cerea. Con lui Arturo Fragnito, 1 Stella Michelin.

Il 9 novembre allo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica, Melide, Egidio Iadonisi accoglie Gilles Varone, dal Restaurant Gilles Varone di Savièse 2 Stelle Michelin, considerato l’enfant prodige e una delle migliori promesse della gastronomia elvetica.

Ultima serata ufficiale il 10 novembre al Moncucchetto di Lugano con Andrea Muggiano e il 2 stelle Silvio Germann del Restaurant Mammertsberg di Freidorf.

Info e prenotazioni su sanpellegrinosaporiticino.ch.