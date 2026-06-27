True François De Tonquédec La doppia morale rossa su Balbo Maurizio Landini (Ansa)

A Ferrara la Cgil si rifiuta di omaggiare il gerarca, ma il sindaco dem nel 2018 aveva accettato la donazione dei documenti della famiglia. Nel silenzio dell’Anpi.Italo Balbo eroe cittadino? Per la sinistra di Ferrara sembra andare bene in base al colore dell’amministrazione comunale. Se è rossa si può celebrare la memoria dell’aviatore che trasvolò l’Oceano Atlantico poco meno di 100 anni fa. Ma se la giunta è di destra scatta il riflesso della propaganda antifascista e Balbo diventa un «gerarca» impresentabile.Almeno così la pensa la Cgil ferrarese, che ritiene «la scelta di ergere Italo Balbo a figura identitaria in un festival dedicato al territorio di Ferrara, rappresenta una precisa operazione culturale in sfregio alla memoria collettiva della nostra città. Il “Festival delle Città Identitarie” in programma a luglio, intende “esaltare le figure e le opere che hanno segnato l’identità ferrarese”, e assegna a Italo Balbo un protagonismo inaccettabile dal punto di vista storico». «Non in nostro nome!», grida quindi, indignata, la Cgil ferrarese, unita in questa protesta, stando alle cronache con le altre forze democratiche e antifasciste della città. Per il sindacato guidato da Maurizio Landini, inoltre, «le trasvolate oceaniche non possono riscattare le responsabilità politiche e personali di Balbo» Come se non bastasse, quattro giorni fa, le opposizioni in Consiglio comunale (Pd, Civica Anselmo, La Comune e M5s) hanno presentato una mozione che chiede di «ritirare l’adesione della Città di Ferrara dalla Fondazione Città Identitarie» e di togliere qualsiasi sostegno a iniziative ritenute di carattere celebrativo del fascismo.«La figura storica e politica di Italo Balbo», sostengono i dem, «non può essere celebrata acriticamente come uno dei tanti personaggi che hanno dato identità culturale alla città di Ferrara. La vita di Balbo è e deve restare oggetto di una ponderata, competente e integrale riflessione in sede storiografica, cosa ben diversa da una improvvisata iniziativa pubblica tesa a riabilitare, con intenti celebrativi e toni assolutori, uno dei principali artefici della dittatura fascista».Ma basta fare un passo indietro di otto anni e tornare al 2018 per trovare una sinistra che vedeva di buon occhio le iniziative legate a Balbo.All’epoca il sindaco era l’esponente del Pd Tiziano Tagliani, e quando l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara presenta i risultati del lavoro sulla «Donazione famiglia Paolo Balbo» Tagliani, insieme al consigliere di Stato Daniele Ravenna, ad Angelo Varni, docente emerito dell’Università di Bologna e i curatori, assiste alla stipula dell’atto di donazione del fondo documentario appartenuto a Italo Balbo e conservato per più di mezzo secolo nella casa di famiglia di via Borgo Leoni, 70.Agli attacchi della sinistra ha risposto con un’intervista al quotidiano locale La Nuova Ferrara Edoardo Sylos Labini, ideatore del festival della Città Identitarie che si terrà proprio a Ferrara dal 2 al 5 luglio.Per l’attore cinquantaquattrenne, la presa di posizione della sinistra è «un attacco pretestuoso», portato avanti solo «perché la giunta della città è di centrodestra». Ed è proprio Sylos Labini a ricordare come nel 2018, quando «l’allora sindaco Tiziano Tagliani presenziò alla donazione del fondo di Balbo che venne donato alla città dalla famiglia, L’Anpi non disse nulla e quindi considero grave questa protesta, nella quale si vuole zittire chi cerca di fare cultura». La stessa Anpi stavolta ha tuonato, dicendo che c’è solo da vergognarsi parlando di «offesa politica e morale». Anche per questo Sylos Labini ricorda come nei suoi scritti, Pier Paolo Pasolini «parlava di “fascismo degli antifascisti”».