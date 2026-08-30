Dal virus come l’influenza alle punture ferma-contagi. Lo stupidario di Bassetti

Breve stupidario di Matteo Bassetti, in ordine puramente cronologico.

26 febbraio 2020

«Dobbiamo essere tranquillizzanti, come sono stato fin dall’inizio. Il coronavirus è più simile all’influenza che alla pesta bubbonica. Ad oggi in Italia veramente morto per il coronavirus non c’è nessuno. È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza. Quali precauzioni bisogna prendere? Non bisogna fare nulla. Certo, non serve mettersi le mascherine L’attenzione è talmente alta che non bisogna fare niente, bisogna sì lavarsi le mani, ma quelle sono misure semplici che dovrebbero essere sempre seguite». (Genova24.it)

5 agosto 2020

«Quando si parla di seconda ondata «penso a quanto successo a marzo, ma oggi abbiamo i reparti pronti e un sistema sanitario più preparato con mascherine e altri dispositivi di protezione. Pensare a una seconda ondata come uno tsunami mi pensa un allarme ingiustificato: avremo più casi in autunno, ma con questo virus bisogna conviverci». (Il Giorno)

30 dicembre 2020

Sul vaccino: «L’immunità dovrebbe durare almeno per un anno. Stiamo studiando questo vaccino da pochi mesi, lo capiremo con precisione con il tempo. Per la popolazione in generale si pensa che già con il 60-70% potremmo avvicinarci all’obiettivo e tornare a una vita normale. Mi auguro che possa succedere prima dell’estate».

Sull’eventuale obbligo: «Sì, per alcune categorie. Per esempio per chi come me opera negli ospedali o nel sistema sanitario: non possiamo pensare che si vada a lavorare rischiando di contagiarsi e di contagiare i pazienti». (Le Iene)

Sottointeso: il vaccino blocca il contagio.

10 febbraio 2021

«Se dovessi rivaccinarmi, mi vaccinerei con il vaccino di Astrazeneca. Si tratta di un ottimo vaccino, che nel nostro Paese ha avuto un trattamento mediatico e scientifico sconsiderato e masochista. La gente lo considera erroneamente un vaccino di serie B». (Facebook)

Dopo pochi mesi il vaccino è stato dato solo agli over 60 e, successivamente, è stato ritirato dal mercato.

19 agosto 2021:

«Purtroppo siamo ancora in un Paese in cui c’è qualcuno che pensa che la risposta al Covid non siano i vaccini ma le fantomatiche cure domiciliari» (Coffee Break, La7)

11 Novembre 2021

«La mortalità da Covid nei bambini è praticamente all’1%» (Piazza Pulita, La7)

Subito smentito: in quel momento era allo 0,0003%

Dicembre 2021

«La California ha azzerato i contagi grazie al 100% di immunizzati»

Subito smentito: le vaccinazioni in California erano meno di quelle in Italia

Aprile 2023

Bassetti è costretto a risarcire gli eredi del premio Nobel Luc Montagnier, definito nel 2021 «un rincoglionito con problemi di demenza senile».

Novembre 2023

Bassetti incolpa i no vax per la presunta antibiotico resistenza sviluppata dai bambini alle prese con la polmonite pediatrica cinese in Francia. Smentito: da Parigi e dal Bambino Gesù di Roma spiegano che l’azitromicina sta funzionando «senza problemi».

10 dicembre 2023

«Stasera con amici ho avuto una discussione sui vaccini e sulla loro importanza. Ho capito però che la contrapposizione, a volte ideologica, che travalica scienza e buon senso, non porta da nessuna parte. Ognuno è libero di fare quello che vuole e di vaccinarsi o non vaccinarsi o, ancora, di pensare quello che vuole. Io rimango dalla parte della scienza, ma rispetterò chi la pensa diversamente. Non mi sentirete più parlare di #novax». (Bassetti su X)



Buone intenzioni invecchiate male.

11 Settembre 2024

Bassetti afferma che il West Neil viene dai cavalli. La Federazione nazionale degli Ordini veterinari italiani lo corregge: «Cavalli e uomini sono ospiti a fondo cieco».

3 ottobre 2024

La polizia si presenta a casa di Bassetti perché i vicini si lamentano della musica troppo alta durante una festa. La sua reazione stizzita: «Deboli con i forti e forti con i deboli»

30 dicembre 2024

«Il 2025 rischia di essere l’anno dell’aviaria».

Ce la ricordiamo tutti…

2 ottobre 2025

Il tribunale sbugiarda Bassetti sull’aggressione denunciata nel 2022, da parte di un presunto no vax, durante una presentazione: «Nessuna intimidazione. I video provano che non è vero che sia stato aggredito». La sua reazione: «Probabilmente il giudice ha le stesse idee dell’aggressore»

29 ottobre 2025

«Bere acqua dalle bottiglie di plastica è come mangiare una carta di credito a settimana».

7 maggio 2026

Il Gip di Genova archivia la querela di Bassetti contro Codacons e Assourt: «Denuncia sproporzionata, è vero che abbia ricevuto fondi da Big Pharma».

10 agosto 2026:

«Ogni estate ha le sue mode demenziali. Quest’anno abbiano a che fare con i mangiatori di polpo crudo». L’infettivologo, in un video su Instagram, spiega poi tutti i rischi di questa pratica.

La reazione dei baresi: «Lo facciamo da secoli. Abbiamo gli anticorpi».

27 agosto 2026:

Bassetti sul paziente con il meningococco: «Si tratta di una situazione un po’ anomala per questo tipo di patologia, ma il fatto che fosse vaccinato per il meningococco, ci fa ipotizzare che questo abbia limitato la diffusione e la gravità della forma di infezione». (Il Secolo XIX)

L’uomo è morto il giorno dopo.