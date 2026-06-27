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Francesco Borgonovo
2026-06-27

Non esistono più limiti al ridicolo del patentino antifascista per editori

Non esistono più limiti al ridicolo del patentino antifascista per editori
Nel riquadro il modulo di adesione alla manifestazione Più libri più liberi (Ansa)
Anche Paper First, casa editrice del «Fatto», rinuncia a sottoscrivere il documento. E non andrà alla kermesse Travaglio: «Il fascismo pretendeva giuramenti. Una democrazia che usi lo stesso trattamento non è più tale»
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più libri più liberi
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«Piano casa in aiuto al ceto medio. Diamo la precedenza agli italiani»

«Piano casa in aiuto al ceto medio. Diamo la precedenza agli italiani»
Ansa
Felice Squitieri, neo commissario al Piano casa, svela le linee guida: «Tante misure sono per la povertà, ora però aiutiamo il ceto medio. Compenso da 500.000 euro? Giusto per le responsabilità. Conosco Salvini da 10 anni, ma sono qui per meriti. Sulle graduatorie è corretta la corsia privilegiata agli italiani».
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piano casa
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Lite con i Del Vecchio, Opa su Mps: giugno nero per Leonardo Maria

Lite con i Del Vecchio, Opa su Mps: giugno nero per Leonardo Maria
Leonardo Maria Del Vecchio (Ansa)
Salta il riassetto familiare, tegola che segue il ridimensionamento di Delfin nel risiko.

Chissà che cosa aveva previsto per Leonardo Maria Del Vecchio l’oroscopo di giugno di Paolo Fox. Difficilmente però gli avrebbe indicato che le sue ambizioni di diventare l’arbitro della finanza italiana sarebbero naufragate in poco più di venti giorni.

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leonardo maria del vecchio

Roma invasa da 25.000 Vespa: il più grande raduno della storia per gli 80 anni dell'icona italiana

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Roma invasa da 25.000 Vespa: il più grande raduno della storia per gli 80 anni dell'icona italiana

Partecipanti da 67 Paesi per quello che è stato il più grande raduno mai organizzato. Migliaia di persone hanno seguito la sfilata tra Colosseo e Fori Imperiali. La festa prosegue fino a domani al Vespa Village del Foro Italico.

L'articolo contiene una fotogallery.

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Genenta, dalla ricerca oncologica alle armi

Genenta, dalla ricerca oncologica alle armi
Pierluigi Paracchi (Imagoeconomica)
Lunedì la resa dei conti: i soci storici sfidano Paracchi sul voto maggiorato, il cambio dell’oggetto sociale e l’acquisizione di Atc. Decisivi gli equilibri con San Raffaele e Cdp. Sullo sfondo la causa di Milano, la vertenza con Enea Tech e il paracadute al presidente.

Dalla cura del cancro alla vendita di armi. È questa la parabola di Genenta Science, società nata nel 2014 per sviluppare una terapia genica contro il glioblastoma, tra i tumori più aggressivi del cervello, e oggi impegnata nella costruzione di un gruppo attivo nella difesa, nell’aerospazio e nella sicurezza.

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