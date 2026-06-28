{{ subpage.title }}

True
Rita Fenini
2026-06-28

Pinacoteca Agnelli: una lunga estate d'arte

True
Pinacoteca Agnelli, una lunga estate d'Arte
Walter Pfeiffer. Untitled, 1975 © Walter Pfeiffer. Courtesy the artist and Galerie Gregor Staiger, Zurich / Milan

Dalle tele di Amedeo Modigliani alle straordinarie fotografie di Walter Pfeiffer, passando per le installazioni site-specific di Nathalie Du Pasquier e Peter Fischli, la Pinacoteca Agnelli di Torino si arricchisce di quattro nuovi progetti espositivi.

Continua a leggereRiduci
arte
True

Imola non è solo autodromo e motori: pure in arte e cucina va a tutta velocità

Imola non è solo autodromo e motori: pure in arte e cucina va a tutta velocità
iStock
Famosa nel mondo per il circuito automobilistico, la città ha molto da offrire. Da palazzi storici a tavola e atmosfera uniche.

Imola è un trattino. Non uno qualunque, ma «quel trattino che unisce l’Emilia e la Romagna, collegando come un ponte simbolico storia, tradizioni, specialità e identità delle due terre ed esprimendo forse il meglio dell’una e dell’altra». Così il sindaco Marco Panieri descrive la (sua) città.

Continua a leggereRiduci
turismo
True

Il boss del ghetto che solo Dio può giudicare

Il boss del ghetto che solo Dio può giudicare
Zlatan Ibrahimovic (Ansa)
Cresciuto nei sobborghi svedesi di Malmö, ha trasferito arroganza e vendetta pure nel calcio, dove si considera il più forte di sempre Palloni d’oro vinti? Zero. Ora pompa l’ego come opinionista e super consulente del Milan (in crisi), ma dai tifosi scappa con la scorta.

Cognome e nome: Ibrahimovic Zlatan. Per tutti: Ibra. Ibracadabra. Ex calciatore svedese, nato nel 1981 a Malmö da padre bosniaco e madre croata.

Continua a leggereRiduci
niente di personale
True

Energia a basso costo: ecco il piano

Energia a basso costo: ecco il piano
Gilberto Pichetto Fratin (Ansa)
Paghiamo fino al 30% in più rispetto ad altri Paesi europei. L’aumento dell’offerta elettrica è frenato dalla burocrazia. Occorre un sottosegretario con poteri speciali.

Annoto una domanda crescente e sempre più esasperata, in Italia, di molta più energia elettrica a basso costo. Da tempo il tema è oggetto di studio prioritario nel sottogruppo italiano del mio gruppo di ricerca internazionale (Stratematica).

Continua a leggereRiduci
True

«Spero che Hormuz rimanga chiuso così installiamo più pannelli solari»

«Spero che Hormuz rimanga chiuso così installiamo più pannelli solari»
Luca Mercalli (Ansa)
Il climatologo Luca Mercalli gode per le bollette alte dovute al caos nello Stretto che limita il commercio di petrolio. E prega che lo choc perduri, pensando che gli italiani saranno obbligati alla conversione green.

Secondo i calcoli dell’Agenzia France press (Afp) basati sulle previsioni, almeno 193 milioni di persone in Europa ieri hanno dovuto affrontare temperature superiori ai 35 gradi. Da giorni, le aperture di quotidiani e notiziari riportano titoli allarmanti sui nuovi record che si dovrebbero superare quest’estate quanto a caldo, umidità e morti.

Continua a leggereRiduci
luca mercalli
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy