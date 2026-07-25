La Milano Beauty Week vetrina di un’industria che vale 18 miliardi

È stata presentata la Milano Beauty Week 2026, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che, a cinque anni dalla sua nascita, entra in una nuova fase della sua storia.

Dal 16 al 20 settembre un programma ancora più ricco di eventi, esperienze e appuntamenti aperti al pubblico trasformeranno Milano e il territorio in un grande laboratorio diffuso dedicato alla cultura della bellezza e del benessere.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il tema dell’essenzialità, scelto per raccontare il valore autentico del cosmetico nella vita quotidiana. Milano Beauty Week conferma così la propria evoluzione verso una vera e propria piattaforma culturale capace di raccontare il valore di uno dei comparti più dinamici del made in Italy, un’industria che nel 2025 ha raggiunto il valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export e una filiera che genera complessivamente 49 miliardi di valore economico e coinvolge circa 500.000 addetti.

«Nel 2022 Milano Beauty Week debuttava con l’obiettivo di aprire il mondo della cosmetica al dialogo con il grande pubblico, raccontandone le diverse sfaccettature. Oggi quel progetto è diventato il luogo in cui un’eccellenza del made in Italy incontra la società, mettendo in luce il valore di un settore che significa ricerca, innovazione, artigianalità, manifattura, occupazione. Con questa quinta edizione vogliamo consolidare una manifestazione capace non solo di valorizzare il sistema cosmetico in Italia, ma anche di lasciare un’eredità concreta per Milano e per il territorio, promuovendo una bellezza autentica, inclusiva e responsabile», ha evidenziato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. «La cosmetica rappresenta un comparto che unisce innovazione, ricerca, occupazione e qualità del saper fare», ha sottolineato Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, «È un settore che genera sviluppo, investe in competenze e porta nel mondo l’eccellenza delle nostre imprese, dei nostri laboratori, delle università e dei tanti professionisti che vi operano ogni giorno. Ma il valore di questa filiera non è soltanto economico. La cosmetica ha anche una dimensione culturale, perché nasce dall’incontro tra conoscenza scientifica, creatività, gusto e attenzione ai dettagli. C’è poi un valore sociale concreto, perché questa filiera crea lavoro qualificato, offre opportunità ai giovani e sostiene un tessuto produttivo diffuso, fatto anche di piccole e medie imprese radicate nei territori. La cura della persona riguarda il benessere quotidiano, la fiducia in sé stessi e la qualità della vita. La Milano Beauty Week ha il merito di rendere visibile tutto questo, aprendo il settore alla città e consentendo al pubblico di conoscere ciò che si trova dietro il prodotto finale: ricerca, sicurezza, competenze, capacità progettuale e attenzione alla qualità».

Milano Beauty Week è un invito a vivere la bellezza come esperienza di conoscenza e partecipazione. «Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un racconto aperto e inclusivo, articolato in cinque dimensioni: la bellezza come cultura, come esperienza autentica, come conoscenza e cura, come responsabilità sociale e come dimensione in grado di superare i confini», ha commentato Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week.

Il palinsesto di Milano Beauty Week, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito della manifestazione o sull’app dedicata. È un evento patrocinato da Comune di Milano, Assolombarda, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Camera nazionale della moda italiana.