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Nino Sunseri
2026-06-05

In casa Del Vecchio scoppia una pace dorata

In casa Del Vecchio scoppia una pace dorata
Rocco Basilico e Leonardo Maria Del Vecchio (Ansa)
Accordo con Rocco Basilico: via libera all’operazione da 10 miliardi che permetterà a Leonardo Maria Del Vecchio di rilevare le quote dei fratelli Luca e Paola, salendo al 37,5% e blindando il controllo del colosso che custodisce Essilor Luxottica, Mps, Generali (e Unicredit).

Alla fine, dopo lettere, diffide, ricorsi, avvocati, assemblee impugnate e schermaglie consumate fra Milano e il Lussemburgo, è arrivata la parola più preziosa nei grandi patrimoni familiari: pace.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 5 giugno con Carlo Cambi

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Milano coccola i fighetti del lusso: scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria

Milano coccola i fighetti del lusso: scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria
La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (iStock)
Si indaga per «turbativa d’asta e corruzione». Nel mirino le concessioni per eventi esclusivi. Beppe Sala: «Cerco di capire».

«Vorrei solo che in questa città tornasse la legalità». A spiegarlo è Massimiliano Lisa, candidato sindaco nel 2027 con la lista Milano Libera e finito in meno di 24 ore al centro di un caso politico e giudiziario.

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Firenze bastona i proprietari di casa: niente Airbnb, nemmeno in periferia

Firenze bastona i proprietari di casa: niente Airbnb, nemmeno in periferia
(iStock)
La nuova stretta del sindaco Funaro contro la proprietà privata alimenta la protesta dei cittadini. Paradosso: ci sono fondi che possono continuare a fare locazioni brevi con alloggi per ricchi. A pochi passi dal Duomo.

Non le bastava il primato per le norme più restrittive d’Italia sugli affitti brevi. Sara Funaro, il sindaco piddino di Firenze, che ha vinto nella città di Matteo Renzi nonostante l’ostracismo dell’ex premier, aveva promesso di più. Di allargare quelle norme oltre il perimetro del centro storico, oltre l’area Unesco.

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Caos Libano: ucciso un casco blu

Caos Libano: ucciso un casco blu
Ansa
Ammazzato un serbo della missione Unifil. Hezbollah respinge il cessate il fuoco. È salito a 11 il bilancio dei morti (ci sarebbero anche bimbi) nel nuovo attacco a Gaza.

L’annuncio di un accordo di tregua fra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti non basta a far cessare i combattimenti fra le forze ebraiche e la milizia sciita Hezbollah.

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