Una massiccia ondata di attacchi informatici ha colpito sei Paesi europei, l’Ucraina e la Russia. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro questi attacchi, ma le conseguenze, soprattutto nell’Ue, sono state immediate e gravi.

In Belgio, Svezia, Irlanda, Estonia, Paesi Bassi e Lussemburgo sono stati presi di mira i sistemi di refrigerazione di importanti catene di supermercati, costringendo centinaia di punti vendita a chiudere e temporaneamente e buttare tonnellate di cibo nei rifiuti, con ripercussioni pesanti sui consumatori.

In Russia e Ucraina, invece, sono state hackerate le app usate dalle due nazioni per avvisare la popolazione riguardo a raid aerei. Sui telefoni dei cittadini sono comparse allerte che mettevano in guardia su attacchi nucleari e chimici e su disordini in diverse zone.

L’attacco ai refrigeratori: «Temperatura portata a 50 gradi»

La Svezia è stata uno dei primi Paesi a lanciare l’allarme questa mattina. La Gdo Ica e la Coop, le due più importanti catene del Paese, hanno segnalato che in alcuni dei loro negozi la temperatura dei refrigeratori è stata portata da remoto a 50 gradi centigradi. In Irlanda sono stati colpiti 13 supermercati SuperValu

In Irlanda risultano compromessi i sistemi di 13 supermercati SuperValu, mentre in Belgio sono state vittime di attacchi il gruppo della grande distribuzione Ahold Delhaize, Colruyt e Intermarche. Delhaize è stato colpito anche in Lussemburgo, mentre nei Paesi Bassi, secondo l’emittente pubblica Nos, a fare le spese dell’attacco sono state piccole aziende e negozi di quartiere.

In Estonia Jann Mutso, il responsabile dell’azienda produttrice e distributrice di tecnologie per la refrigerazione Kitman Coldtech, ha dichiarato che uno dei suoi clienti è stato attaccato e che si sono verificati anche altri episodi. «Non so ancora con precisione, ma anche altri clienti in Estonia sono stati colpiti, non solo i nostri. È una cosa molto recente, è successo stamattina», ha dichiarato a Err. La responsabile della comunicazione di Selver, Mariann Jarvela, ha confermato che l’attacco ha interessato un punto vendita del gruppo.

La filiera alimentare europea è un bersaglio vulnerabile

Quanto accaduto tra ieri notte e stamattina ricorda l’episodio che, un mese fa, ha coinvolto la grande distribuzione in Francia e che ebbe ripercussioni anche in Belgio e nei Paesi Bassi. Ma il fenomeno degli attacchi ai supermercati è in aumento da anni e le catene sono diventate dei bersagli per attori ostili consapevoli dell’impatto immediato dell’interruzione delle forniture alimentari.

Si tratta di un passo avanti rispetto all’hacking di sistemi di vendita online o di pagamenti elettronici, poiché dalla compromissione dei dati si è passati all’alterazione delle infrastrutture fisiche. E questa evoluzione è un campanello d’allarme per la tenuta della filiera alimentare europea e la protezione di infrastrutture critiche.

In Russia e Ucraina è scattata l’allerta nucleare

Ucraina e Russia sono state bersagli di un diverso tipo di attacco. Nei territori controllati da Kiev, l’app utilizzata per segnalare gli attacchi di Mosca, Air Alarm, ha iniziato a inviare notifiche di allerta di livello rosso e avvisi riguardanti l’utilizzo di armi nucleari e chimiche, oltre che di disordini in varie aree del Paese, compresa Kiev.

In un post su Telegram, l’aeronautica militare ucraina ha sottolineato che l’applicazione è stata probabilmente oggetto di interferenze ostili. «Non c’è alcun pericolo di radiazioni! Mantenete la calma e seguite i nostri aggiornamenti sul nostro canale». Il governo di Kiev ha disattivato temporaneamente l’app, affermando che era stata «apparentemente compromessa».

Poche ore più tardi, le autorità del Cremlino hanno segnalato l’hackeraggio di un’applicazione simile usata nella Federazione, che aveva causato l’invio di notifiche in cui si segnalava il lancio di «testate nucleari montate su P1-Suns (un drone d’attacco ucraino, ndr)» contro «tutte le regioni della Russia».