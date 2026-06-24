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 Mirko Molteni
2026-06-24

«Trump tenta l’affare Nord Stream»

Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, svela il presunto business plan degli americani: «Vogliono acquistare e riparare la parte europea per vendere il nostro gas rincarato».

Anche se le incursioni di droni ucraini su raffinerie in Russia causano grossi problemi agli approvvigionamenti di carburante, non è sufficiente perché Mosca accetti condizioni ritenute «irricevibili» per negoziati con Kiev. I russi seguitano quindi le operazioni, nei cieli e sul fronte terrestre, per logorare gli avversari.

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Cari uomini in divisa, ma chi ve lo fa fare?

Cari uomini in divisa, ma chi ve lo fa fare?
Francesco Imprezzabile (Ansa)
Il vigile Francesco Imprezzabile, davanti all’auto che non ha rispettato l’alt, ha pagato la sua dedizione con la vita. In un Paese che sta con i fuggiaschi, non ne vale la pena.

Ma chi ve lo fa fare? Dico a voi, uomini in divisa, poliziotti, carabinieri, vigili urbani come Francesco Imprezzabile, morto l’altro giorno a 39 anni mentre inseguiva un albanese, con precedenti nel curriculum e droga in tasca, che aveva forzato un posto di blocco: chi ve lo fa fare? Chi ve lo fa fare di buttarvi all’inseguimento dei criminali, di rischiare la vostra vita per fermare un delinquente? Chi ve lo fa fare di stare lì, ore e ore, al caldo d’estate o al freddo d’inverno, per controllare chi viaggia per le nostre strade munito di droga e armi? Chi ve lo fa fare di insistere? Di cercare di bloccare chi attenta alla nostra sicurezza? Chi ve lo fa fare? Perché non girate la testa dall’altra parte? Perché non fate finta di niente? Perché non dimenticate per un attimo la divisa che portate? Chi ve lo fa fare, per quel mistero stipendio, di servire un Paese che poi vi ripaga scrivendo sui muri «fuck police» e «carabinieri assassini»?

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«Con il suicidio assistito agevolato la società eliminerà chi è “inutile”»

«Con il suicidio assistito agevolato la società eliminerà chi è “inutile”»
iStock
Alla Consulta, l’allarme dei malati incurabili che si ribellano alla morte programmata.

Quasi due ore di dibattito serrato. È stata intensa, ieri mattina, l’udienza alla Corte Costituzionale; iniziata alle 9.30, ha visto un confronto sulla legittimità dell’articolo 580 del Codice penale, che non consente il suicidio assistito in assenza della necessità per la persona malata di un trattamento di sostegno vitale.

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Fronte Onu per «sfrattare» l’utero in affitto

Fronte Onu per «sfrattare» l’utero in affitto
La sede dell'Onu a Ginevra (iStock)
A Ginevra, Italia e Vaticano guidano i lavori per una moratoria globale sulla maternità surrogata. Attesa una dichiarazione congiunta insieme ad altri Paesi contrari al commercio della vita. Eugenia Roccella: «I bambini non siano oggetto di transazione».

Una moratoria internazionale sull’utero in affitto. La chiede da fin troppo tempo Reem Alsalem, la relatrice speciale Onu contro la violenza sulle donne, autrice di un report dettagliatissimo e sconvolgente sulla realtà tremenda della cosiddetta maternità surrogata.

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«Sui vaccini l’Europa ha fatto tutto da sola. Non abbiamo visto neanche un dossier»

«Sui vaccini l’Europa ha fatto tutto da sola. Non abbiamo visto neanche un dossier»
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L’ex presidente di Farmindustria: «Non sapevamo quanti sieri fossero destinati all’Italia». Nuovi numeri sui morti da puntura.

«L’industria non sedeva ai tavoli istituzionali». L’ha dichiarato Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria e di Janssen Italia (gruppo Johnson & Johnson), ieri in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid. Ha aggiunto: «Non ho mai saputo il prezzo del vaccino Janssen, pur essendo il presidente della filiale italiana».

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