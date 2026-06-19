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Stefano Graziosi
and
Stefano Piazza
2026-06-19

Vance striglia Israele: «Dovete svegliarvi». Gli ayatollah firmano ma sono ormai divisi

Vance striglia Israele: «Dovete svegliarvi». Gli ayatollah firmano ma sono ormai divisi
JD Vance (Ansa)
  • Nessuna cerimonia per l’accordo. Usa e Iran hanno 60 giorni, a partire da ieri, per trovare la soluzione al nucleare di Teheran.
  • Hegseth batte cassa per la Nato. Per il capo del Pentagono è stata vergognosa l’inattività degli alleati contro i pasdaran. Crosetto: «Rispettiamo gli impegni».

Lo speciale contiene due articoli.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 19 giugno con Carlo Cambi

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Pioggia di fuoco colpisce Mosca: è il più grande attacco di Zelensky

Pioggia di fuoco colpisce Mosca: è il più grande attacco di Zelensky
La capitale russa avvolta dal fumo dopo il raid ucraino (Ansa)
Raffica di droni, raffineria colpita: il fumo nero avvolge parti della capitale russa. Putin costretto a chiudere gli aeroporti. Il ministro Lavrov annuncia: «Reagiremo con azioni massicce, le parole ora non bastano più».

Ucraina e Unione europea tentano di spingere la Russia a un cessate il fuoco, da un lato con le incursioni di droni, dall’altro inasprendo le sanzioni e aumentando il sostegno militare a Kiev. Ma contro un colosso come la Russia, abituata storicamente a guerre lunghe e perdite altissime, tale strategia può essere illusoria, tanto più che a decidere l’andamento del conflitto è, in ultima analisi, il fronte terrestre.

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Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro

Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro
A sinistra Sergio Spadaro, a destra Fabio De Pasquale (Imagoeconomica)
Incredibile epilogo: primo grado e appello avevano ritenuto i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro rei di omissione di prove a favore della difesa. Ieri l’assoluzione: «Il fatto non sussiste».

Dopo due condanne consecutive e una vicenda che negli ultimi anni ha alimentato il dibattito sulla responsabilità dei magistrati, la Corte di Cassazione ha ieri assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» i pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro dall’accusa di rifiuto di atti d’ufficio. La decisione della sesta sezione penale della Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata nell’ottobre scorso dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, già inflitta in primo grado.

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Sorelline scomparse, c’è una traccia

Sorelline scomparse, c’è una traccia
Il fermaglio ritrovato ieri sul sentiero vicino alla casa famigla. Nel riquadro Alysia e Sarah (Ansa)
Trovato un fermaglio per capelli sul sentiero vicino alla casa famiglia, nell’Aquilano, da cui sarebbero fuggite. Investigatori al lavoro sui cellulari «segreti» delle minori.

Si infittisce sempre più il giallo della scomparsa delle due sorelline Sarah e Alisya Di Giacinto. Le ragazzine, di 12 e 16 anni, originarie di Minturno (Latina), sono scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla comunità educativa di Civitella Alfedena, in Abruzzo, e da allora non si hanno notizie.

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