Proteste agricoltori, Borchia: «Il governo ha dato una risposta importante alle penalizzazioni dell’Ue»

«Per quanto riguarda il mondo dell’agricoltura, si tratta di uno dei settori che negli ultimi anni sono stati maggiormente penalizzati dalle scelte dell’Unione europea. Va anche detto, però, che la risposta del governo c’è stata ed è stata importante, anche se è intervenuta su un settore che partiva da una situazione già molto complicata».

Lo ha dichiarato Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, in un’intervista rilasciata a Strasburgo, commentando le proteste degli agricoltori.