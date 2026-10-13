Giorgetti: «Scostamento un passo consapevole dalla linea di prudenza»

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto oggi alla Camera sulla richiesta di scostamento di bilancio legata all’attivazione della clausola di salvaguardia Nec per difesa ed energia.

«È un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza. La Commissione lo riconosce, così come i mercati», ha dichiarato Giorgetti, sottolineando il riconoscimento della sostenibilità della misura da parte delle istituzioni europee e degli operatori finanziari.

Il ministro ha inoltre indicato la possibilità di uscire dalla procedura in primavera: «Se le condizioni lo consentiranno, sarà possibile l’uscita dalla procedura».

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