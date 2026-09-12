Esercito, 24 militari premiati per aver salvato vite: «Siete motivo di orgoglio per il Paese»

Non sono soltanto medaglie, riconoscimenti o attestazioni formali. Dietro la cerimonia che si è svolta questa mattina a Roma ci sono interventi di emergenza, persone da soccorrere e decisioni prese in pochi istanti. Sono 24 i militari dell’Esercito che hanno ricevuto il riconoscimento per essersi distinti in operazioni di soccorso e per aver contribuito a salvare vite umane.

Alla presenza di una rappresentanza dello Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello ha voluto ringraziare personalmente gli uomini e le donne che, in diverse circostanze, hanno dimostrato coraggio, professionalità e senso del dovere. Storie differenti, accomunate dalla stessa scelta: intervenire quando altre persone si trovavano in una situazione di pericolo.

Nel corso della cerimonia sono stati ricordati gli atti di coraggio compiuti durante interventi che hanno riguardato decine di persone coinvolte in incidenti e situazioni di emergenza. Episodi nei quali la preparazione acquisita dai militari, la capacità di mantenere la calma e la rapidità nell’agire si sono trasformate in un aiuto concreto.

Rivolgendosi ai 24 militari, Masiello ha sottolineato il significato del loro comportamento: «Siete motivo di orgoglio per il Paese. A voi la riconoscenza di tutta l’Italia e di tutto l’Esercito per l’esempio che avete dato e il valore dimostrato».

Un messaggio che va oltre i singoli episodi. Il riconoscimento, infatti, rappresenta anche un modo per raccontare una delle dimensioni del servizio prestato quotidianamente dagli uomini e dalle donne dell’Esercito: una presenza sul territorio che spesso rimane lontana dai riflettori, ma che può diventare decisiva nei momenti di emergenza.

Il rapporto con i cittadini passa anche da qui. Non soltanto dalle grandi operazioni o dalle attività che normalmente vengono associate alle Forze armate, ma dalla capacità di essere presenti quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Un intervento sulla strada, un incidente, una situazione di pericolo possono trasformare in pochi secondi una giornata normale in un’emergenza. Ed è proprio in quei momenti che preparazione e senso di responsabilità assumono un valore concreto.

Per i militari premiati, il coraggio non è stato quindi soltanto un gesto eccezionale, ma la naturale conseguenza di un addestramento e di una scelta professionale fondata sul servizio. Mettere le proprie competenze a disposizione degli altri significa assumersi una responsabilità che, in determinate circostanze, può comportare anche il rischio personale.

È questo il significato più profondo della cerimonia di Roma. Celebrare chi ha salvato una vita significa riconoscere non soltanto il risultato di un’azione, ma i valori che l’hanno resa possibile. Onore, disciplina e Patria, i principi racchiusi nel Giuramento, diventano così qualcosa di concreto: comportamenti, decisioni e responsabilità che si misurano soprattutto quando arriva il momento di agire.

L’Esercito rivendica così una presenza «concreta e silenziosa», fatta di uomini e donne pronti a intervenire al fianco della popolazione. Una presenza che non ha bisogno necessariamente di clamore per essere riconosciuta, perché trova il proprio significato nei fatti.

I 24 militari premiati ieri rappresentano, in questo senso, altrettanti esempi di un’idea di servizio che mette la persona al centro. Le vite salvate, le emergenze affrontate e il coraggio dimostrato raccontano una parte del lavoro quotidiano di chi indossa una divisa.

E proprio attraverso queste storie i valori dell’Esercito escono dalle formule ufficiali e diventano realtà. Il dovere, alla fine, si misura anche così: esserci quando serve, assumersi la responsabilità di intervenire e mettere la propria professionalità al servizio degli altri.