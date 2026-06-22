True Antonio Rossitto Giovanni Donzelli: «La nostra legge elettorale spiace a chi rivuole i tecnici» Il capo della segreteria politica di Fdi Arianna Meloni e il responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli durante ila direzione Nazionale di Fratelli dItalia, con il seguente ordine del giorno "Referendum sulla giustizia (Ansa)

Il deputato di Fdi: «Schlein si chieda: meglio puntare a vincere o ambire a un pareggio per poi essere rottamata? Mi iscrissi al Fuan dopo che mi salvarono da un pestaggio».A Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, tocca il compito più arduo del momento: la trattativa sulla legge elettorale. «Con il centrodestra abbiamo trovato sintesi immediata. Con le opposizioni proviamo a discutere da una vita».Non cedono.«Sono dilaniati da due tentazioni: fingere di criticarla sperando di vincere oppure affossarla sognando governi tecnici».Vi favorisce, assicurano.«Così ammettono che non prenderanno mai un voto in più di Giorgia Meloni e preferiscono il pantano».Temete di perdere le elezioni, aggiungono. «È l’esatto opposto. Con le regole attuali saremmo il partito di maggioranza relativa. Si potrebbero dare le carte e cambiare gli alleati di volta in volta. Ma non siamo come la sinistra, che per le poltrone è disposta a cambiare idea». Sovvengono i governi Conte.«Appunto. Non vogliamo ripetere quello che hanno fatto 5 stelle e Pd nella scorsa legislatura».Chi tifa governissimo?«Non tutti. C’è anche chi vuole andare alle elezioni con la nuova legge, ma finge di essere contrario».Chi?«Se fossi Elly Schlein farei una riflessione: meglio augurarsi di prendere più voti per guidare l’Italia o ambire a un pareggio per venire rottamata un minuto dopo?». Le commissioni si susseguono.«L’impianto, però, non cambia: governa la coalizione che prende un voto in più».Grazie a un generoso premio di maggioranza.«Quello previsto alla Corte costituzionale: massimo il 55%». Donzelli resta un inguaribile ottimista.«Questa riforma serve all’Italia. Se ci ritrovassimo nuovamente ad aver bisogno di novanta giorni per formare un governo, bruceremmo miliardi di investimenti». Sarà approvata entro l’estate?«Alla Camera mi auguro proprio di sì». Melonellum o Stabilicum?«Stabilicum». Scadenza naturale o elezioni anticipate?«Si voterà nel 2027». Quando?«La nuova legge elettorale permetterebbe una maggioranza solida, quindi anche in autunno. L’attuale costringerebbe ad anticipare in primavera, per evitare di finire a ridosso della finanziaria». Comunque vada, batterete ogni record. «Il 4 settembre questo governo diventerà il più lungo della storia. Ci ha preceduto però Silvio Berlusconi. Il primato resterà al centrodestra». La stabilità è il dogma.«Porta credibilità, investimenti e occupazione. E consente scelte di lungo respiro. Meloni è riuscita a far approvare in Europa le norme per frenare l’immigrazione selvaggia mettendo insieme liberali, conservatori e popolari».L’avversato «modello Albania». «Giorgia ha avuto tre anni di tempo per spiegare e trattare».Trump, invece, continua ad attaccarla: avrebbe implorato il suo perdono.«Per il bene dell’Italia, cerchiamo di tenere buoni rapporti con tutti senza farci mettere i piedi in testa da nessuno. Questo può aver dato fastidio».Una scomposta reazione a un presunto sgarbo?«Ha confuso l’amicizia storica tra due popoli con una sudditanza personale che non avremo mai. Non abbiamo concesso agli Stati Uniti la base di Sigonella per bombardare l’Iran. Ma non si può considerare uno sgarbo la difesa dell’interesse nazionale e dei trattati».«Vuole tornare mia amica perché è in calo di popolarità», dice il presidente americano.«Non sono certo che essere amici di Trump sia fonte di popolarità. Andiamo avanti considerando un valore l’unità dell’Occidente e proseguiamo con il nostro lavoro».Gli alleati, nella nuova legge elettorale, non vogliono le preferenze.«Fratelli d’Italia ha già annunciato che presenterà un emendamento. È giusto che, su un tema simile, si esprima tutta l’aula». Cercando una maggioranza diversa?«Ciascun parlamentare valuterà cosa reputa più opportuno». Nei sondaggi i due partiti calano.«Forza Italia e la Lega restano molto più stabili di quanto raccontino in giro. Li hanno dati anche in passato per spacciati molte volte e invece sono in ottima forma».Intanto, Vannacci incombe. «Fin dall’inizio c’è stato chi ha voluto remare contro: dai commentatori di La7 a certa magistratura politicizzata. Ora s’è aggiunto qualcun altro che si definisce di destra».La sporca dozzina.«Per sei volte hanno votato con la sinistra. Quando siamo in aula a difendere il governo di destra, tra Boldrini e Soumahoro interviene Pozzolo».Già espulso dal vostro gruppo, ora è deputato di Futuro nazionale.«Sono stati eletti per sostenere il centrodestra, ma in questo momento ci stanno palesemente ostacolando insieme al cosiddetto campo largo».L’eterno trasformismo?«Mi sembra fattuale». Meloni dice che aiutano la sinistra.«Quando i 5 stelle hanno attaccato vergognosamente Giorgia sulle famose ginocchiere, lei ha risposto per le rime. Nella maggioranza c’è stata una standing ovation. Quei parlamentari sono rimasti al loro posto, glaciali». Il generale non è un alleato. «In questo momento è un alleato delle opposizioni». Vannacci o Calenda?«Calenda fa un’opposizione netta al governo, ma non all’Italia. Porta avanti provvedimenti senza pregiudizi ideologici. Su certi temi, come il nucleare, abbiamo trovato una sintesi. Mi sembra un comportamento molto serio». Bisognerà recuperare al centro i voti che si perdono a destra?«Gli elettori di destra faranno di tutto per non lasciare l’Italia in mano a Schlein e Conte». Il centrosinistra dibatte sulle primarie.«Non ci interessa». Renzi incorona Silvia Salis.«La mia solidarietà a Matteo. È diventato il parente di cui ci si vergogna, da nascondere nelle foto di famiglia».Il giovane Donzelli è stato uno strillone per la società del padre Tiziano, che distribuiva quotidiani a Firenze.«Avevo vent’anni e studiavo all’università. Mio padre era morto da poco e non volevo pesare economicamente. Ho fatto mille lavori: ripetizioni, pianoforte, baby sitter, animatore. E anche lo strillone per i Renzi».Racconti.«Facevo spesso sia il turno delle sei di mattina che quello di mezzanotte, per guadagnare di più. Distribuivamo La Nazione».C’era pure Matteo?«Ogni tanto passava».Lo chiamavano «il bomba».«Lo conoscevo bene. Ci incontravamo agli scout: lui era nel gruppo di Rignano sull’Arno, io in quello di Firenze. Sua madre qualche volta mi ha fatto persino da capo». Quasi amici.«Qualcuno racconta che alle elezioni universitarie mi abbia pure votato, ma io non ci credo».Ha iniziato a fare politica nel 1993?«Ai tempi delle stragi di mafia e Mani pulite. La prima Repubblica era agli sgoccioli. Mi innamorai di Fini: lo ascoltavo, riconoscevo le sue parole».Una folgorazione.«Borsellino aveva fatto il rappresentante del Fuan. L’Msi era stato l’unico partito non coinvolto in Tangentopoli. I ragazzi del Fronte della gioventù organizzavano i girotondi fuori da Montecitorio. E io all’università diventai per tutti “il fascista”».Cosa successe?«Il 25 novembre 1994 ci fu un convegno sulla par condicio con Storace, che sedeva nella Commissione di Vigilanza Rai. Ingenuamente, chiesi indicazioni ai ragazzi di un collettivo. Partirono calci e cazzotti. Mi salvarono quelli del Fuan. Tre giorni dopo, entrai nella loro sede. Era il mio compleanno». In famiglia come la presero?«Gli dissi: “Mi sono fatto un regalo: sono entrato nel Fuan”. La mamma, povera donna, si mise a piangere. Il nonno, fervente socialista, diventò rosso. Non sapevano più cosa dire».Furono anni di grandi contestazioni.«Una volta mi presero per i piedi, lasciandomi penzolare dal terzo piano nella tromba delle scale». Perché? «Stavamo distribuendo volantini a Scienze politiche». Quando ha incontrato Meloni per la prima volta?«Proprio in quel periodo. C’era una campagna nazionale sulla politicizzazione dei libri di testo. Da Roma vennero due dirigenti di Azione studentesca: Giorgia e Francesco Lollobrigida».Entrò in consiglio comunale nel 2004.«Misi il mio numero di telefono sui manifesti a lettere cubitali. Chiamavano a tutte le ore. Capii allora cos’è la politica. Tanti pensano sia ancora a Palazzo Vecchio. L’anno scorso chiamò una signora molto anziana. “Ho lo sciacquone rotto” disse. “Mi può dare una mano?”».Da An passò al Pdl, infine nacque Fratelli d’Italia.«Fu una liberazione. Il Pdl era un progetto in cui avevamo creduto, ma non si realizzò mai. Restavano mondi diversi: gli ex aennini e gli ex forzisti. Fratelli d’Italia, invece, diventò subito la nostra casa».Gli inizi non furono esaltanti. «Alle politiche nel 2013 i sondaggi ci davano al 6% e prendemmo l’1,97. Due anni dopo mi ritrovai in regione come unico consigliere del gruppo. Quando i sondaggi ci davano al 2,8, cercavo di fare il simpatico con i miscredenti: “L’obiettivo è togliere la virgola”».Per arrivare al 28?«A dire il vero, non ci credevo nemmeno io».