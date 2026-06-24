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Flaminia Camilletti
2026-06-24

Crosetto chiede più soldi per la Difesa. «Hezbollah impossibile da eliminare»

Crosetto chiede più soldi per la Difesa. «Hezbollah impossibile da eliminare»
Guido Crosetto (Michele Silvestro)
Il ministro: «Mi aspetto che in Manovra sia confermato l’impegno per aumentare dello 0,15% annuo le spese per le forze militari. Non si può rompere l’asse Stati Uniti-Israele. Ripensiamo la nostra missione in Libano».

Non esiste l’impegno di portare le spese per la Difesa al 3,5%. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato al «Giorno della Verità», al direttore Maurizio Belpietro ribadisce quali sono i termini dell’accordo preso con la Nato.

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guido crosetto
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Calderone: «L’occupazione aumenta da 4 anni»

Calderone: «L’occupazione aumenta da 4 anni»
Marina Elvira Calderone (Michele Silvestro)
Il ministro del Lavoro: «Landini si è ricreduto sul salario giusto? Diciamo che ha fatto una valutazione oggettiva. Spero di raggiungere nuovi accordi con i sindacati».

Il «Giorno della Verità» a Roma ha visto la presenza anche del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervistata dal direttore della Verità, Maurizio Belpietro.

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marina elvira ​calderone
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Tajani conta le crepe della Ue: «È rimasta in mezzo al guado. Italia unico governo stabile»

Tajani conta le crepe della Ue: «È rimasta in mezzo al guado. Italia unico governo stabile»
MAurizio Belpietro e Antonio Tajani durante l'intervista a «Il giorno della Verità» (Michele Silvestro)
Il ministro degli Esteri: «Rompere con gli Usa non conviene né a noi né a loro. Costa può trattare con Putin». Poi apre a Calenda e propone Cottarelli sindaco di Milano
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Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 24 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Giorgetti dice no al voto in aprile: «Sul deficit possibili novità positive»

Giorgetti dice no al voto in aprile: «Sul deficit possibili novità positive»
Giancarlo Giorgetti (Michele Silvestro)
Il titolare dell’Economia puntualizza che prima delle elezioni va completata l’autonomia differenziata. E annuncia: «A settembre potremmo scoprire di essere dentro il 3% uscendo dalla procedura d’infrazione».
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