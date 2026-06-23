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Antonello Piroso
2026-06-23

Psicodramma Strega: Augias invita a separare l’opera dall’autore. E lui se ne intende...

Psicodramma Strega: Augias invita a separare l’opera dall’autore. E lui se ne intende...
Corrado Augias (Ansa)
Nuova puntata dello psicodramma per le presunte frasi di Michele Mari sulla Murgia: Augias, beccato a copiare, invita a distinguere opera e autore. Per risollevarlo, il premio va dato ai protagonisti delle chat «sessiste» meneghine sulla bellezza delle donne.

«Ma che, siamo in un film di Nanni Moretti, eh? Siamo in un film di Nanni Moretti?!?». Che delizia, nel film Nessuno mi può giudicare (2011), la parodia che Rocco Papaleo fa del migliore Nanni della nostra vita, citando la celebre sequenza di Ecce bombo (1978) in cui il regista romano si avventava sull’avventore di un bar urlandogli: «Ma che, siamo in un film di Alberto Sordi?».

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La guerra degli Elkann per l’eredità

La guerra degli Elkann per l’eredità
John Elkann (Ansa)
Margherita Agnelli chiede un risarcimento al figlio da 1,3 milioni per danni morali. I legali di Jaki: «Nel 2004 ha accettato transazioni miliardarie, non ha legittimazioni».

È durata poco la seduta dell’udienza preliminare nell’inchiesta su presunte irregolarità fiscali maturate sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli che si è svolta ieri a Torino.

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Schwazer: «Io innocente ma non mi difendo più»

Schwazer: «Io innocente ma non mi difendo più»
Alex Schwazer (Ansa)
Terza accusa di doping per il maratoneta altoatesino Alex Schwazer, 41 anni: fermato per un controllo risultato positivo all’Epo, il campione - sospeso in via cautelare - ha tenuto una drammatica conferenza stampa: «Sono innocente ma non voglio indagare su cosa sia successo, altrimenti mi perdo».
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Orcel ritira il ricorso contro il governo. Mps guarda al Banco

Orcel ritira il ricorso contro il governo. Mps guarda al Banco
L'ad di Unicredit Andrea Orcel (Ansa)
Passo indietro di Unicredit nella disputa sul Golden power dell’esecutivo. Cda dell’istituto senese sulle offerte ricevute.

Unicredit archivia il capitolo del contenzioso con il governo. Ritira il ricorso contro il Golden power che l’anno scorso ha bloccato l’offerta su Banco Bpm. La scelta segna un passo indietro evidente nella disputa legale e politica con Roma.

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Dopo il calvario giudiziario vinto Tatarella entra in gara per Milano

Dopo il calvario giudiziario vinto Tatarella entra in gara per Milano
Letizia Moratti, Pietro Tatarella e Carlo Masseroli durante la prima seduta del Consiglio comunale con la nuova giunta a palazzo Marino, Milano, 20 giugno 2011 (Ansa)
L’ex consigliere di Fi, assolto nel processo «Mensa dei poveri», si candida a sindaco.

Mezzogiorno di fuoco sul Naviglio Pavese a Milano. Si muove qualcosa nel centrodestra in vista delle elezioni comunali del 2027. E a prendere in mano la situazione sarà Pietro Tatarella, che proverà a riannodare i fili di una carriera politica interrotta sette anni fa.

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