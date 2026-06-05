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Fabio Amendolara
2026-06-05

Choc al liceo militare. Prof ricatta gli alunni per costringerli a molestie sessuali

Choc al liceo militare. Prof ricatta gli alunni per costringerli a molestie sessuali
Ansa
Ai domiciliari il docente del Teulié di Milano: sette studenti ne esaudivano le richieste perché minacciati in vista degli esami.

«Non stai facendo il bravo cucciolone, installa Telegram». Milano. Scuola Militare Teulié. Due secoli di storia, corridoi tirati a lucido, divise impeccabili, disciplina ferrea. Ragazzi tra i 17 e i 18 anni che marciano, studiano, si preparano alla maturità e a una futura carriera nelle Forze armate.

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scuola teuliè
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Il vescovo che coccola i «cattofroci» umiliato dal cartello «Dio è queer»

Il vescovo che coccola i «cattofroci» umiliato dal cartello «Dio è queer»
Claudio Cipolla (Imagoeconomica)
Gli attivisti del Mandorlo, cristiani Lgbt riconosciuti dalla diocesi, passano in «frocessione» davanti al duomo di Padova esponendo scritte stile Pride a sfondo religioso. E monsignor Cipolla (ora) si dice «imbarazzato».

Dio è queer. E i suoi discepoli sono cattofroci che, ovviamente, fanno la frocessione. Gli attivisti del Mandorlo, associazione di cristiani Lgbtq+, hanno avuto la brillante idea di esporre cartelli come questi davanti al Duomo di Padova.

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Trump ridisegna le minacce globali: sotto accusa anche l'Europa

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Trump ridisegna le minacce globali: sotto accusa anche l'Europa
Donald Trump (Ansa)

La Casa Bianca ha pubblicato la nuova United States Counterterrorism Strategy 2026, un documento destinato a suscitare un ampio dibattito internazionale perché ridefinisce profondamente le priorità della sicurezza nazionale americana e offre una fotografia estremamente netta delle minacce che l'amministrazione di Donald Trump ritiene più pericolose per gli Stati Uniti.

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trump geopolitica usa
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Benzina, randellata in agguato a causa dell’Ue

Benzina, randellata in agguato a causa dell’Ue
iStock
La flessibilità europea non riguarda verde e diesel che rischiano un’altra impennata di prezzi. Giancarlo Giorgetti conferma il rinnovo del taglio delle accise «ma decideremo l’importo il 6 giugno». Scomparso (per ora) il contributo una tantum da 100 euro per chi è più disagiato.

Se fosse per Bruxelles, domani il costo della benzina e del gasolio dovrebbe aumentare rispettivamente di 6,1 e di 12,2 centesimi il litro, poiché scade il taglio delle accise. La Commissione europea ha, infatti, concesso la flessibilità nella spese energetiche solo per le rinnovabili.

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Come funziona il Piano Casa varato dal governo

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Come funziona il Piano Casa varato dal governoplay icon

Dall’8 maggio è in vigore il decreto-legge sul Piano Casa varato dal governo di Giorgia Meloni. Entro il 6 luglio il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.

L’obiettivo è rendere disponibili, nell’arco di dieci anni, circa 100.000 alloggi a prezzi inferiori a quelli di mercato. Il piano punta a raggiungere questo risultato attraverso il recupero di circa 60.000 alloggi popolari già esistenti ma attualmente inagibili e mediante la realizzazione di nuove abitazioni a canone calmierato, ottenute con nuove costruzioni, riconversioni di immobili e recupero di strutture inutilizzate.

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