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Franco Battaglia
2026-06-16

Alla scuola di Cesena bisognerebbe dare zero in imparzialità agli insegnanti

Alla scuola di Cesena bisognerebbe dare zero in imparzialità agli insegnanti
iStock
Sei in condotta e obbligo di scrivere un componimento dal titolo: «Gli africani siamo noi» per lo striscione «l’Italia agli italiani».

Penso che quella del consiglio di classe del liceo «Vincenzo Monti» di Cesena, che ha comminato un 6 in condotta e la richiesta di preparare un componimento sul titolo Gli africani siamo noi, sia la punta di un ben più grosso e sommerso iceberg di cui non ci si azzarda a parlare: la scuola pubblica ha fatto il suo tempo e sarebbe ora che fosse smantellata.

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Addio a Camillo Ruini, il cardinale dei princìpi non negoziabili

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Addio a Camillo Ruini, il cardinale dei princìpi non negoziabili
Il cardinale Camillo Ruini (Getty Images)

È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, presidente della Cei dal 1991 al 2007 e protagonista della vita pubblica del cattolicesimo italiano. Il rapporto con Giovanni Paolo II, il contributo all'elezione di Benedetto XVI e le grandi battaglie culturali che hanno segnato la sua epoca.

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«Lombardia centro dell’innovazione». Piano da 255 milioni per ispirare la Ue

«Lombardia centro dell’innovazione». Piano da 255 milioni per ispirare la Ue
Guido Guidesi (Imagoeconomica)
Guidesi vara il pacchetto industriale con incentivi e contributi a sostegno della transizione digitale. Focus anche sulle Pmi.

Nella sfida dell’innovazione tecnologia la Regione Lombardia conferma il proprio ruolo da protagonista europeo. L’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ieri ha presentato il «Pacchetto Innovazione» confermando un intervento strutturale da 255 milioni di euro che segna un cambio di paradigma.

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In Francia amano le donne col velo però si infuriano per l’Ave Maria

In Francia amano le donne col velo però si infuriano per l’Ave Maria
Kevin Nader (Getty Images)
Bufera nella roccaforte rossa per la preghiera cristiana del politico Kevin Nader (Rn).

«O la laicità vale per tutti o per nessuno». Dopo aver scandito queste parole, nei giorni scorsi, un esponente del Rassemblement national (Rn), il cattolico Kevin Nader, in seno al Consiglio comunale di Ivry-sur-Seine, 65.000 abitanti nei dintorni di Parigi, è poi subito passato, reggendo in mano un crocifisso, a recitare l’Ave Maria.

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Il mea culpa di Draghi sugli stipendi: «Li abbiamo tagliati facendo danni»

Il mea culpa di Draghi sugli stipendi: «Li abbiamo tagliati facendo danni»
Mario Draghi (Ansa)
Esce il libro con i principali discorsi dell’ex premier e presidente della Bce. Tra cui la storica sconfessione del modello deflazionista costruito dalla Ue. Un monito che, però, Bruxelles non ha mai preso sul serio.

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo l’estratto di uno dei discorsi di Mario Draghi - già governatore della Bce e premier - che compongono il libro Competere o sparire (Rizzoli, 232 pagine, 20 euro), disponibile da oggi. Il brano proposto è la prolusione di La Hulpe il 16 aprile 2024.

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