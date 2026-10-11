Cuciniamo insieme | Penne lisce con crema di noci

Tempo di silenzi e funghi per dirla con Francesco De Gregori, ma anche di sapori un po’ speziati, morbidi, confidenti con la frescura che avanza. Ecco un primo piatto facilissimo, rapido e gustoso da fare che ha come primo ingrediente le noci. Erano e sono un emblema del nostro modo d’essere. Ve lo ricordate il Fra’ Galdino di Alessandro Manzoni? Un sacco di iuta con tre noci! Pane e noci era il pasto povero dei boschi. Tanta miseria certo, ma anche immensa dignità!

Ingredienti

360 grammi di penne lisce di grano italiano (ma va bene qualsiasi altra pasta corta) 100 gr di gherigli di noce (circa 3 etti di noci), 100 gr di ricotta vaccina, 4 cucchiai di pangrattato due cucchiai di pinoli, uno spicchio d’aglio, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 100 gr di Parmigiano Reggiano o Grana padano, sale, pepe, noce moscata q.b.

Procedimento

In una pentola con acqua salata lessate la pasta. Nel frattempo in una padella ampia (ci dove saltare le penne) versate l’extravergine, fate imbiondire l’aglio poi eliminatelo, e tostate pan grattato e pinoli. Nel mixer frullate noci, formaggio con il latte e un cucchiaio di ricotta fino ad ottenere una crema. Togliete dalla padella il pan grattato e pinoli che si saranno tostati (agite a fuoco moderato) e versate la crema di noci, scolate la pasta (se serve tenete un po’ d’acqua di cottura per stemperare) mantecatela nella crema aggiungendo tutta la ricotta e aggiustando di sale, pepe e abbondante noce moscata e completando con pan grattato tostato e pinoli.

Come far divertire i bambini

Fatevi aiutare a sgusciare le noci se non avete comprato i gherigli già pronti.

Abbinamento

A noi pare un piatto da Trebbiano. Ottimo quello d’Abruzzo, da provare il Trebbiano spoletino, un classico il Trebbiano toscano.