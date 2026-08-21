Maltempo in Lombardia, oltre 200 interventi dei Vigili del fuoco

Per tutta la notte è continuato il lavoro dei Vigili del fuoco in Lombardia per fronteggiare i danni provocati dal maltempo.

Circa 200 gli interventi effettuati. 250 persone sono state evacuate da un campeggio minacciato dalla piena di un torrente e da una frana a Isola di Fondra (Bergamo)

In provincia di Brescia, i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione, interessati da frane ed esondazioni.

I gruppi operativi speciali dei vigili del fuoco sono ancora impegnati nella rimozione di fango, massi e detriti e nella messa in sicurezza delle aree.

Stesso impegno in Valtellina e Valchiavenna e in provincia di Como, a Domaso, dove l’esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della Statale Regina sul lungolago.