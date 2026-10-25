Pillole di galateo | Quando il dress code diventa arte: l’eleganza tra smoking e frac

Da non perdere
Cuciniamo insieme | La pasta d’autunno
Ci crediate o no, non abbiamo scelto la zucca per celebrare Halloween anche se tra una settimana sarà un profluvio di zucche vuote trasformate in teste di morto.
Ammazza la figlia perché può rivedere il papà
Una trentenne russa avrebbe ucciso la bimba di tre anni con diverse coltellate. Era suo l’affido esclusivo della piccola: l’ex compagno era stato accusato di maltrattamenti. Ma il tribunale aveva avviato un percorso di riavvicinamento al padre che ha turbato la donna.
Origini marocchine e pro Pal: chi è Youssef Siher, la mente dietro al Movimento 17 ottobre
Il trentenne è stato fermato a Milano e portato in questura. Studioso dell'islam politico, ha lanciato la «mobilitazione permanente» contro il governo.
Milano, negozi chiusi e vetrine blindate: paura prima dei cortei
In via Montenapoleone e via della Spiga compaiono pannelli di legno sulle vetrine dopo i saccheggi del weekend scorso. La Rinascente abbassa le serrande alle 15, mentre oltre 1.400 agenti e militari presidiano la città.
Innarella e il Romanzo musicale della Rustica: da baby gang a big band
Il sassofonista Pasquale Innarella racconta l’avventura della Rustica X Band, nata 26 anni fa in una delle borgate più difficili di Roma. E ripercorre la sua carriera, dallo sbarco nella Capitale nel 1984, presentando il Garbatella jazz festival.
Le chat del Movimento 17 ottobre: «Sfondare gli sbarramenti», «non scappare»
Gli screenshot delle chat del Movimento 17 ottobre mostrano le indicazioni diffuse agli attivisti in vista delle proteste: dalle modalità per raggiungere i concentramenti alle istruzioni su come comportarsi davanti agli sbarramenti delle forze dell'ordine e in caso di lancio di lacrimogeni. Ecco i messaggi.
Meloni: «Correggere i messaggi fuorvianti sulle droghe, non sono un diritto»
Il premier all’incontro internazionale sulle dipendenze a San Patrignano: «La prevenzione deve venire prima di tutto». Avviato un confronto con i principali network per contrastare la disinformazione e promuovere una corretta informazione tra i giovani.