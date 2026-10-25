Pillole di galateo | Quando il dress code diventa arte: l’eleganza tra smoking e frac

Cronaca

Ammazza la figlia perché può rivedere il papà

Una trentenne russa avrebbe ucciso la bimba di tre anni con diverse coltellate. Era suo l’affido esclusivo della piccola: l’ex compagno era stato accusato di maltrattamenti. Ma il tribunale aveva avviato un percorso di riavvicinamento al padre che ha turbato la donna.