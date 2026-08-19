Calabria, trovato l’ultraleggero scomparso: morti i 2 occupanti

È stato individuato nel Cosentino il relitto dell’ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera.

A confermare il ritrovamento è stato il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello, in una zona montuosa del Comune, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale.

Angela Buccico era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco di Matera dal 2007 al 2009, e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco Buccico.

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