FrontPage | Trump nel pantano, l’America verso le midterm

Iran e Hormuz pesano su Trump, mentre le elezioni di midterm e lo scontro culturale raccontano un’America sempre più divisa.
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Granchi blu, gli scienziati italiani usano i polpi per contrastare l’invasione
Dal 2022 il crostaceo infestante ha causato danni per quasi 17 milioni di euro in Emilia-Romagna.
Vibo Valentia, ripreso da un drone mentre appicca un incendio: arrestato
Le immagini del progetto «Tolleranza Zero» della Regione Calabria hanno permesso ai Carabinieri Forestali di intervenire e arrestare in flagranza un 49enne.
Incendi in Abruzzo, le fiamme sul Monte Morrone viste dalle termocamere
Roghi attivi su diversi fronti, alimentati da vento, siccità e alte temperature. Non si esclude l’origine dolosa.
Chia, 17enne travolta da un barchino di migranti: arrestato il presunto conducente
La giovane, in vacanza con la famiglia, è stata soccorsa e trasferita in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Fermati 14 migranti algerini, arrestato un 28enne accusato di lesioni gravissime e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Ritrovate due opere di Antonello da Messina rubate al museo
Erano sei le tavole rubate dal MuMe: due recuperate all’esterno della struttura, ancora disperse le altre quattro.
Emergenza Ceuta: i migranti rimasti vivono accampati in spiaggia
Le immagini dalla spiaggia di Ceuta, dove i migranti rimasti si sono accampati.