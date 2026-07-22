Lo sport non è più soltanto una competizione da seguire in televisione. Oggi il racconto di una finale mondiale o di un’Olimpiade passa contemporaneamente dai social network, dalle piattaforme digitali e dai contenuti on demand, trasformando il rapporto tra eventi, media e pubblico.

È da questa evoluzione che prende le mosse Comunicare lo Sport. Percorsi teorici e pratici di comunicazione, marketing e diritto sportivo, volume pubblicato da Bulzoni e firmato da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano. Il libro propone una lettura del sistema sportivo contemporaneo attraverso tre prospettive: comunicazione, marketing e diritto sportivo.

Negli ultimi anni, anche in occasione dei recenti Mondiali e delle Olimpiadi invernali, il modo di fruire lo sport è cambiato profondamente. Gli spettatori seguono gli eventi su più schermi contemporaneamente, commentano in tempo reale sui social e accedono a contenuti personalizzati, contribuendo a ridefinire le dinamiche della comunicazione sportiva.

Il volume affronta questo cambiamento con un approccio interdisciplinare. Lo sport viene presentato non solo come fenomeno agonistico, ma anche come elemento culturale, economico e mediatico. La comunicazione è descritta come uno strumento capace di costruire il valore dello sport attraverso storytelling, immagini e relazioni con il pubblico. Il marketing viene invece analizzato come una leva per il posizionamento e la gestione del brand sportivo, mentre il diritto sportivo completa il quadro soffermandosi sulle regole, sulle istituzioni e sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

A caratterizzare il volume è anche il percorso professionale dei tre autori. Pierfrancesco Barletta porta l’esperienza maturata in importanti realtà sportive italiane, tra cui Fc Internazionale Milano e altre organizzazioni attive nella governance e nell’impiantistica sportiva. Federico Oggiano contribuisce con le sue competenze nel campo del digitale e dei social media, mentre Manila Alfano aggiunge una prospettiva giornalistica e accademica, maturata anche attraverso l’insegnamento della comunicazione sportiva all’Università Iulm.