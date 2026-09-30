Quando si pensa a un cantiere ferroviario spesso vengono in mente rallentamenti, deviazioni e disagi temporanei. La stagione degli interventi estivi 2026 del Gruppo Fs racconta però una prospettiva diversa: quella di un grande piano di trasformazione e sviluppo della rete ferroviaria italiana.

L’estate è diventata infatti il momento strategico per concentrare gli interventi più complessi. La scelta non è casuale: la riduzione della domanda di mobilità rispetto ai periodi lavorativi consente di programmare attività che richiedono sospensioni temporanee della circolazione, limitando l’impatto sui viaggiatori. Nel 2026 migliaia di tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici hanno lavorato lungo i principali corridoi ferroviari italiani, con l’obiettivo di completare le opere secondo cronoprogramma e restituire una rete più efficiente.

Gli interventi sulla rete ferroviaria

Tra gli interventi conclusi spicca quello sulla direttrice Milano-Genova, dove è stata completata una nuova fase della manutenzione straordinaria e del rinforzo del ponte ferroviario sul fiume Po, tra Voghera e Pavia. La conclusione delle attività ha permesso la graduale ripresa della circolazione e l’avvio delle successive lavorazioni previste.

Un altro nodo centrale è rappresentato dalla linea Alta velocità Bologna-Milano, una delle tratte più utilizzate del Paese. Durante la settimana di Ferragosto sono stati realizzati interventi di rinnovo tra Piacenza e Milano con la sostituzione di sei deviatoi. Un lavoro complesso, svolto contemporaneamente in più punti della linea, che ha coinvolto oltre 100 tecnici e mezzi specializzati per mantenere elevati livelli di affidabilità su un’infrastruttura ad altissima intensità di traffico.

In Veneto si è invece conclusa una nuova fase dei lavori collegati alla futura linea Av/Ac Verona-Vicenza. L’intervento non riguarda soltanto la nuova infrastruttura ad alta capacità, ma anche la rete esistente: sono state realizzate opere tecnologiche, attività di manutenzione straordinaria, interventi per migliorare l’accessibilità e lavori di riqualificazione delle stazioni.

Un altro fronte strategico è stato quello della Firenze-Roma Direttissima e Convenzionale. Alla fine di agosto è tornata pienamente operativa la tratta tra Chiusi e Orvieto dopo gli interventi sulla galleria Fabro, sul viadotto Paglia e su altre opere lungo la linea.

1.300 cantieri e 11,6 miliardi di investimenti

Dietro questi cantieri c’è però un programma di dimensioni molto più ampie. Ogni giorno sulla rete ferroviaria nazionale sono attivi circa 1.300 cantieri tra grandi opere, manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici. Nel 2025 gli investimenti di Rfi hanno raggiunto 11,6 miliardi di euro, il valore più alto mai registrato, sostenuto dall’accelerazione dei programmi infrastrutturali e dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’impatto non riguarda soltanto la rete ferroviaria. Secondo i dati diffusi dal Gruppo Fs, il piano di investimenti ha generato ricadute rilevanti sull’economia nazionale: 20,5 miliardi di euro di valore della produzione e 8,6 miliardi di euro di contributo al Pil, con circa 112.000 occupati nelle filiere coinvolte. Il volume degli investimenti di Rfi è cresciuto del 49% rispetto al 2023, confermando il ruolo delle Ferrovie come uno dei principali investitori infrastrutturali italiani.

La composizione degli investimenti mostra una doppia direzione: il 37% delle risorse è destinato alla manutenzione e al miglioramento della resilienza della rete, mentre il 63% riguarda grandi opere strategiche. Una scelta che evidenzia come il futuro ferroviario italiano non dipenda soltanto dalla costruzione di nuove linee, ma anche dalla capacità di rendere più robuste quelle già esistenti.

Il ruolo del Pnrr e dell’Alta velocità

In questo quadro il Pnrr rappresenta un acceleratore decisivo. Al Gruppo Fs sono stati assegnati 25 miliardi di euro di fondi destinati a infrastrutture, tecnologie e ammodernamento della mobilità ferroviaria. Le principali società operative del gruppo hanno raggiunto i target intermedi previsti dal piano.

Tra gli obiettivi principali ci sono il rafforzamento delle nuove linee Av/Ac, l’estensione delle tecnologie digitali come l’Ertms (il sistema europeo di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario), il miglioramento dei collegamenti con porti, aeroporti e terminal logistici e l’aumento della resilienza climatica della rete. L’obiettivo dichiarato è aumentare del 30% la popolazione raggiunta dai collegamenti ferroviari veloci, rendendo l’Alta velocità uno strumento non soltanto per collegare grandi città, ma per ridurre gli squilibri territoriali.

La fase successiva del piano vedrà l’entrata in esercizio di nuove opere. Tra queste il potenziamento del nodo di Genova con il sestuplicamento della tratta Genova Principe-Genova Brignole, la nuova fermata Pigneto a Roma, gli interventi sulla linea Battipaglia-Potenza, l’elettrificazione della Civitanova-Albacina. In Sicilia, a Palermo, sarà operativa la tratta Giachery-Politeama dell’anello ferroviario. Sono in corso i test sulla Brescia-Verona e proseguono i lavori sul corridoio del Brennero.

Cantieri concentrati e meno disagi

La trasformazione in atto cambia anche il modo di gestire i lavori. Il modello tradizionale, basato su numerose interruzioni brevi, lascia spazio a finestre di intervento più lunghe e concentrate nei periodi di minore traffico. Questo consente di eseguire più attività contemporaneamente, utilizzare meglio risorse tecniche ed economiche e ridurre gli effetti negativi sulla circolazione nel medio-lungo periodo.