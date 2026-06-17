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Nino Sunseri
2026-06-17

SpaceX perde 5 miliardi ma ne vale 2.800

Ancora forti acquisti sulla società spaziale di Musk: il prezzo dei titoli è passato da 135 a 214 dollari in tre sedute diventando la quarta azienda al mondo. Capitalizza più di Amazon e Microsoft, oltre il Pil italiano. Il suo fatturato? Solamente 19 miliardi...

A Wall Street, dove la realtà si è trasformata in una app virtuale sono bastate poche sedute permettere in discussione l’intero dizionario della finanza. SpaceX ha fatto una cosa senza precedenti per un’azienda arrivata da tre giorni sul listino e quindi senza un valore consolidato delle azioni: ha comprato una startup da 60 miliardi di dollari.

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«Le nostre scarpe uniscono comfort e stile»

«Le nostre scarpe uniscono comfort e stile»
Silvia Capozza @Ecco
La general manager South Europe di Ecco, storico brand di calzature presente al Pitti uomo: «Comodità, qualità e innovazione sono i tre pilastri che accompagnano l’azienda fin dalla nascita, nel 1963. Sentirsi bene in ciò che si indossa dà sicurezza e libertà».

I numeri confermano la centralità di Pitti Uomo, giunto alla edizione numero 110: oltre 720 i brand presenti, tra moda, accessori, lifestyle e ricerca progettuale. Una vocazione che rende l’evento fieristico uno degli osservatori più autorevoli sulle evoluzioni del menswear contemporaneo. «Pitti Uomo è diventato un appuntamento strategico.

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Piano Casa, +20% di famiglie aiutate

Piano Casa, +20% di famiglie aiutate
iStock
Per l’Ance, le risorse toccheranno i 10 miliardi entro il 2034, ma il settore chiede tempi certi. Salvini verso la nomina del commissario. Venerdì il decreto approderà in Aula.

Con il Piano Casa l’acquisto e l’affitto diventano accessibili per il 20% di famiglie in più, anche se ancora c’è parecchio da fare, perché gli interventi sono concretamente realizzabili e finanziariamente sostenibili solo in alcune aree.

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Dimmi La Verità | Andrea de Bertoldi (Lega): «Nuova proposta di legge per professionisti»

Dimmi La Verità | Andrea de Bertoldi (Lega): «Nuova proposta di legge per professionisti»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 giugno 2026. Il deputato della Lega Andrea de Bertoldi, presidente dei Liberali Cristiano Democratici, illustra la sua proposta di legge per i professionisti.

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FrontPage | Iran e Mid-Term, la tregua e le divisioni

FrontPage | Iran e Mid-Term, la tregua e le divisioniplay icon

Accordo Usa-Iran, petrolio in calo, Fed più silenziosa, deepfake elettorali, caso Platner, Newsom sotto indagine e nuovi dubbi democratici su gas e petrolio.

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