Spagna, le immagini dall’alto del maxi incendio che ha devastato Almeria

Un video ripreso dall’alto documenta le conseguenze del vasto incendio che ha colpito la provincia di Almeria, in Andalusia. Dopo giorni di emergenza, il rogo nel comune di Los Gallardos è stato dichiarato stabilizzato dalle autorità.

Ad annunciarlo è stato il presidente del governo regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, spiegando che gli sfollati potranno progressivamente fare rientro nelle proprie abitazioni. Le immagini mostrano l’estensione dell’area interessata dalle fiamme e i segni lasciati dall’incendio sul territorio.