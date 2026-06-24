{{ subpage.title }}

True
Giacomo Amadori
2026-06-24

Caso stadio: dopo 7 giorni la Salis se la canta

Caso stadio: dopo 7 giorni la Salis se la canta
Silvia Salis (Ansa)
Solo ora la sindaca di Genova prova a rispondere alla nostra inchiesta, senza però chiarire chi e quanto abbia pagato per l’uso del Ferraris, il cui prato è uscito distrutto dalle tre serate di Olly. Lei spaccia il rifacimento (dovuto) come una gentile concessione.

Silvia Salis non meriterebbe risposta, ma ci sforziamo per dovere di cronaca. La sindaca di Genova, ieri, dopo che per giorni i suoi più stretti collaboratori, gli organizzatori dei tre concerti di Olly e i media avevano mantenuto un ostinato silenzio sulla Concertopoli denunciata dalla Verità, ha deciso di fare il suo show.

Continua a leggereRiduci
salis stadio
True

Tegola pure per la Sturgeon: condannato l’ex marito dell’ultrà scozzese pro Ue

Tegola pure per la Sturgeon: condannato l’ex marito dell’ultrà scozzese pro Ue
L’ex primo ministro scozzese Nicola Sturgeon con l’ex marito Peter Murrell (Ansa)
Cinque anni a Peter Murrell per appropriazione indebita di fondi del partito per quasi mezzo milione. L’indagine colpì anche la premier, dimessasi nel 2023, poi prosciolta.

Indipendentismo, progressismo, europeismo e fatture false. Molte fatture false, per un importo totale di oltre 460.000 euro e con decine di spese pazze, come un suv Jaguar e un caravan a cinque stelle.

Continua a leggereRiduci
sinistra a pezzi
True

Sánchez si incolla alla poltrona e urla alla persecuzione giudiziaria

Sánchez si incolla alla poltrona e urla alla persecuzione giudiziaria
Pedro Sánchez (Ansa)
Altri guai per lo spagnolo: dopo il rinvio a giudizio della moglie e la maxi pena al suo ex ministro, un pentito del caso mascherine lo accusa di complicità. Ma il socialista non molla: «Fermo impegno contro la corruzione».

Dopo la fragorosa caduta di Keir Starmer, a breve potrebbe saltare un altro simbolo della sinistra europea. Pedro Sánchez, infatti, arriva all’appuntamento con il Congresso dei deputati più isolato che mai, travolto da scandali giudiziari, accuse di corruzione e alleati che iniziano apertamente a prenderne le distanze.

Continua a leggereRiduci
pedro sanchez
True

Investiti 16 miliardi nei nostri campi

Investiti 16 miliardi nei nostri campi
Francesco Lollobrigida (Michele Silvestro)
Francesco Lollobrigida fa il punto sull’impegno per l’agricoltura: «Sulla carne sintetica abbiamo fatto scuola. Bisogna migliorare i trasporti e la logistica. E faremo il riso senza acqua».

L’agricoltura come cantiere per il futuro, i campi che diventano la nuova frontiera di sviluppo economico, tecnologico e sociale. Francesco Lollobrigida ministro per la Sovranità alimentare, l’agricoltura e la pesca rivendica al «Giorno della Verità» che il governo Meloni ha messo il settore primario al centro della sua azione. Sotto quattro profili: sostegno economico, assistenza all’export, investimento in tecnologie, nuovo protagonismo in Europa.

Continua a leggereRiduci
francesco lollobrigida
True

Calderone: «L’occupazione aumenta da 4 anni»

Calderone: «L’occupazione aumenta da 4 anni»
Marina Elvira Calderone (Michele Silvestro)
Il ministro del Lavoro: «Landini si è ricreduto sul salario giusto? Diciamo che ha fatto una valutazione oggettiva. Spero di raggiungere nuovi accordi con i sindacati».

Il «Giorno della Verità» a Roma ha visto la presenza anche del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervistata dal direttore della Verità, Maurizio Belpietro.

Continua a leggereRiduci
marina elvira ​calderone
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy