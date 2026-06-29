Il Burkina Faso ha rotto le relazioni diplomatiche con Parigi

Un archivio con oltre 1,4 milioni di opere d’arte ricercate, un software che utilizza l’intelligenza artificiale per scandagliare il web, esperti ministeriali che lavorano con gli investigatori e un unico obiettivo: difendere il patrimonio culturale di un Paese continuamente sottoposto ad atti vandalici ed esposto all’avidità di tombaroli, trafficanti e falsari. Indagano il passato con gli strumenti del futuro i carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale. Alla guida del Reparto operativo c’è un colonnello: Paolo Befera. È lui a coordinare le operazioni più complesse, comprese quelle internazionali, attraverso sezioni specializzate in archeologia, antiquariato, falsi, arte contemporanea e cyber investigation.
Quando si parla di tutela del patrimonio culturale si immagina quasi sempre il recupero di un quadro rubato. In realtà il vostro lavoro comincia molto prima.
«La legislazione italiana è particolarmente avanzata e ha dato subito attuazione alla Convenzione di Nicosia (sottoscritta finora solo da 13 Stati, ndr), che invitava a mettere in campo delle misure per prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali».
Esistono reati penali che puniscono in modo specifico chi distrugge, deturpa o usa illecitamente i beni culturali?
«Per prima cosa ora sono disponibili degli strumenti investigativi fondamentali, come per esempio l’attività sotto copertura. E, poi, aspetto molto importante, sono stati raccolti tutti i delitti contro i beni culturali in un unico capitolo».
Come se fosse un testo unico?
«Esatto! Prima bisognava andare a caccia nel codice per mettere insieme ipotesi di reato e aggravanti. Ora si può contestare direttamente il furto o la ricettazione o la devastazione di beni culturali. Reati specifici. Ma l’aspetto più significativo è legato alla confisca. Perché occupandoci spesso di oggetti che sono stati sottratti 50-60 anni prima, abbiamo a che fare quasi sempre con reati prescritti. E se il reato non c’è più, non si può operare la confisca. Con la riforma invece è applicabile a prescindere dall’accertamento della responsabilità dell’indagato».
Immagino che ci sia anche tanta prevenzione…
«Intanto c’è una continua opera di monitoraggio e controllo dei siti e di censimento delle opere d’arte. Attività cominciata nel 1969, su richiesta del ministero dell’Istruzione, quando ancora il ministero della Cultura non esisteva. L’Italia ebbe un’intuizione straordinaria, creare un reparto composto da investigatori specializzati esclusivamente nella tutela del patrimonio culturale. Il primo problema era semplicissimo e gigantesco insieme: non esisteva un archivio delle opere rubate. Così abbiamo cominciato a costruirlo, una scheda dopo l’altra, andando nelle chiese, nelle ville, negli edifici storici grazie anche alla rete delle stazioni dei carabinieri. Da quell’archivio cartaceo è nata l’attuale banca dati».
Oggi è considerata la più grande al mondo.
«Contiene circa 1.400.000 opere ricercate. Ma non è tutto. Abbiamo anche un’altra piattaforma, denominata Leonardo, nella quale confluiscono circa 7 milioni di dati raccolti durante i controlli effettuati presso antiquari, mercanti e operatori del settore. Fotografie, descrizioni, catalogazioni. Un patrimonio informativo enorme».
Non è una banca dati tradizionale.
«No. Non è come indagare sulle persone. Ogni pezzo è diverso dall’altro. Abbiamo dovuto creare un sistema completamente nuovo. L’investigatore descrive l’opera attraverso parole chiave, dettagli, caratteristiche iconografiche e il sistema ricerca tutti gli oggetti compatibili».
Anche l’intelligenza artificiale entra nelle indagini.
«Abbiamo sviluppato uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare automaticamente il web e individuare opere che potrebbero corrispondere a quelle rubate. Oggi lavora sulle immagini bidimensionali. In prospettiva sarà impiegato anche sui video e nel contrasto ai falsi».
Qual è oggi la frontiera investigativa più difficile?
«L’archeologia. Un reperto archeologico esce clandestinamente dal terreno. Alla base della filiera ci sono i tombaroli. Poi arrivano gli intermediari, quindi i grandi trafficanti internazionali. E l’Italia possiede il più grande patrimonio archeologico del mondo. Un reperto scavato illegalmente qui, una volta arrivato all’estero, può moltiplicare enormemente il proprio valore».
C’è un’indagine che l’ha colpita particolarmente?
«Il recupero delle urne etrusche nei pressi di Città della Pieve. È uno dei rarissimi casi in cui siamo riusciti a bloccare i reperti prima che lasciassero l’Italia. Tutto è cominciato da alcune fotografie che circolavano clandestinamente. Gli archeologi hanno riconosciuto dettagli che ci hanno consentito di ricostruire la provenienza. Poi, con droni e intercettazioni siamo arrivati ai responsabili. Abbiamo recuperato otto urne etrusche, un sarcofago completo e altri reperti del IV secolo avanti Cristo. È probabilmente uno dei recuperi più importanti degli ultimi decenni nel campo dell’archeologia etrusca».
Una volta attivato il sequestro come si fa a dimostrarne la provenienza?
«Quando colpiamo i grandi trafficanti internazionali sequestriamo i loro archivi fotografici. Quelle immagini utilizzate per vendere clandestinamente i reperti diventano le prove giudiziarie che consentono di dimostrare la provenienza italiana di opere finite nei musei di mezzo mondo».
E quando finiscono in un museo estero?
«Esiste anche una strada diplomatica. Attraverso il Comitato per la restituzione dei beni culturali si aprono tavoli con gli altri Stati. Molte opere sono tornate in Italia proprio grazie ad accordi culturali e non soltanto attraverso le sentenze».
Un altro capitolo enorme è quello dei falsi.
«Ed è probabilmente il più complesso. Se troviamo un reperto archeologico nessuno mette in dubbio che sia archeologia. Un falso, invece, bisogna dimostrarlo. Si parte dall’expertise dello storico dell’arte e, quando serve, si passa alle analisi scientifiche: pigmenti, tela, radiografie, diagnostica».
Ma il nodo resta il dolo.
«Esattamente. Una persona può essere sinceramente convinta di possedere un’opera autentica. Per contestare il reato bisogna dimostrare che sapeva perfettamente di commercializzare un falso».
Quanto sono sofisticati oggi i falsari?
«Molto. Abbiamo scoperto laboratori nei quali venivano prodotti falsi con tecniche estremamente raffinate. Vecchie macchine da scrivere per realizzare certificati apparentemente d’epoca, cataloghi manipolati, targhette artificialmente invecchiate, tele recuperate da dipinti antichi. Tutto studiato per rendere credibile l’opera».
Anche il web è diventato un grande mercato.
«Abbiamo sequestrato migliaia di false grafiche di artisti famosi vendute attraverso piattaforme online e siti di commercio elettronico. È un fenomeno in continua crescita».
Esiste ancora un’opera che rappresenta il vostro Sacro Graal?
«La Natività di Caravaggio resta certamente uno degli obiettivi simbolo. Le tracce investigative sono debolissime, ma questo non significa che la ricerca si sia interrotta. Noi abbiamo recuperato beni scomparsi anche da un secolo. Un altro “most wanted” è quello del Bambinello dell’Ara Coeli, rubato a Roma nel 1994, che possiede un enorme valore devozionale».
Per i romani era «er pupo de Roma»
«E infatti si ritiene che sia stato rubato non per il suo valore artistico ma fondamentalmente perché per gli ex voto era praticamente ricoperto d’oro».
Sono indagini che rendono unico il Comando tutela patrimonio culturale.
«Lavoriamo quotidianamente insieme agli esperti del ministero della Cultura. Investigatori e tecnici. È questo il modello che ci ha consentito di diventare un punto di riferimento internazionale nella tutela del patrimonio culturale».