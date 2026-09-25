L’operazione di Poste Italiane su Telecom Italia fa un altro passo decisivo. Al termine della riapertura dei termini dell’Opas, sulla base dei dati provvisori, sono state portate in adesione altre 409.957.676 azioni Tim, pari al 19,195% del capitale della società telefonica.

Il risultato porta la partecipazione complessiva di Poste Italiane all’85,822% di Tim, considerando sia le azioni già possedute dall’offerente sia quelle raccolte durante il periodo di adesione e la successiva riapertura.

In totale, Poste arriverebbe così a detenere 1.832.917.988 azioni Tim. Il dato resta provvisorio: i risultati definitivi saranno comunicati entro le 7.29 del 1° ottobre.

Altri 409,9 milioni di azioni Tim

La riapertura dei termini si è chiusa oggi con l’adesione di 409,9 milioni di azioni. Si tratta del 24,025% delle azioni oggetto dell’offerta e del 57,516% delle azioni rimaste disponibili dopo la prima fase dell’operazione.

Il dato si aggiunge alle 993.596.322 azioni, pari al 46,523% del capitale di Tim, già portate in adesione durante il precedente periodo di adesione.

A queste si sommano le 429.363.990 azioni già detenute direttamente da Poste, pari al 20,104% del capitale di Tim.

La somma delle tre componenti porta quindi la partecipazione potenziale di Poste a poco meno del 86% del capitale della società telefonica.

Il corrispettivo dell’offerta

L’operazione era stata modificata da Poste il 7 settembre. L’offerente aveva aumentato il corrispettivo riconoscendo 0,30 euro aggiuntivi per ogni azione Tim portata in adesione e aveva rinunciato alla condizione relativa alla soglia minima di adesioni.

Per le azioni consegnate durante la riapertura dei termini, il corrispettivo unitario è composto da 0,218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste e da 1,97 euro in contanti per ciascuna azione Tim.

Il pagamento delle azioni consegnate nella riapertura dei termini è previsto per il 2 ottobre 2026, a fronte del trasferimento delle azioni a Poste.

I prossimi passaggi

Il dato dell’85,822% non è ancora quello definitivo. Poste precisa infatti che i risultati comunicati oggi sono provvisori e dovranno essere confermati.

Il prossimo appuntamento è fissato per 1° ottobre, quando l’offerente dovrà diffondere i risultati definitivi della riapertura dei termini entro le 7.29.

Sulla base dei dati provvisori, inoltre, non si sono verificati i presupposti per il diritto di acquisto previsto dall’articolo 111 del Tuf né per la procedura congiunta.