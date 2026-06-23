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Redazione digitale
2026-06-23

L'ad di Autostrade Giana: «Più innovazione e meno cantieri per l’estate 2026»

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L'ad di Autostrade Giana: «Più innovazione e meno cantieri per l’estate 2026»
Il direttore Maurizio Belpietro e l'Ad di Autostrade per l'Italia Arrigo Emilio Giana

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, al Giorno della Verità, annuncia il piano per ridurre l’impatto dei cantieri nei periodi di maggiore traffico e rilancia sulla digitalizzazione della rete: «L’80% delle transazioni è già elettronico, possibile superare le barriere ai caselli».

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autostrade

Pichetto Fratin: «La vera sfida per il settore delle rinnovabili è quella degli accumuli»

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Pichetto Fratin: «La vera sfida per il settore delle rinnovabili è quella degli accumuli»
Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

Al Giorno della Verità, il ministro dell’Ambiente, intervistato dal condirettore Massimo de' Manzoni, racconta tutte le sfide energetiche che l'Italia deve affrontare, dal nucleare all'eolico al fotovoltaico.

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ambiente

«L’Italia può diventare leader mondiale dell’eolico galleggiante»

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«L’Italia può diventare leader mondiale dell’eolico galleggiante»
Al «Giorno della Verità» Riccardo Toto, direttore generale di Renexia; Edoardo Antonio De Luca, Head of Central Affairs di Enel; Lorenzo Fiorillo, Director Technology, R&D & Digital di Eni; e Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino, si sono confrontati sul futuro energetico europeo. Al centro del dibattito reti, supercalcolo, rinnovabili e competitività industriale.
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energia

Export e Pmi, Simest rilancia: un miliardo contro il caro energia

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Export e Pmi, Simest rilancia: un miliardo contro il caro energia
L'amministratore delegato e direttore generale di Simest Regina Corradini D'Arienzo
Al «Giorno della Verità» nel dialogo L’energia del potere – La partita decisiva per l’Europa è intervenuta Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato e direttore generale di Simest. Al centro del confronto il sostegno alle imprese colpite dallo shock energetico, il ruolo delle Pmi, la filiera produttiva e le prospettive dell’export italiano.
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simest

Lollobrigida: «Agricoltura italiana prima in Europa»

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Lollobrigida: «Agricoltura italiana prima in Europa»
Francesco Lollobrigida e Massimo De Manzoni
«Le Tecniche di Evoluzione Assistita non sono OGM. Con la Tea la scienza non modifica la natura ma la mette in condizione di affrontare nuove sfide. L'intervista di Massimo De Manzoni al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.
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lollobrigida
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