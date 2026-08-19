Granchi blu, gli scienziati italiani usano i polpi per contrastare l’invasione

Mentre il granchio blu, specie invasiva, continua a creare problemi lungo le coste italiane, gli scienziati puntano sui polpi per contrastarne la diffusione.

I polpi sono «predatori formidabili di crostacei», spiega Antonio Casalini, responsabile del progetto Octo Blu. «Grazie agli esperimenti condotti in ambito universitario, abbiamo dimostrato che sono in grado di predare anche i granchi blu».

Secondo le autorità, dal 2022 il granchio blu ha provocato danni per quasi 17 milioni di euro in Emilia-Romagna.