True Patrizia Floder Reitter Schiaffo a Schillaci: alt alla riforma dei medici di base Orazio Schillaci (Ansa)

Il progetto del ministro, condiviso con le Regioni, puntava a riempire le Case di comunità (previste dal Pnrr) con dottori assunti dal Ssn, imponendo un minimo di ore ai liberi professionisti. Il centrodestra frena. La categoria: «No agli stipendi per obiettivi».Colpita da una raffica di aspre critiche, va a fondo la riforma per la medicina generale voluta dal ministro della Salute. L’ennesimo flop di Orazio Schillaci si traduce in un nulla di fatto per le oltre 1.000 Case di comunità finanziate con 2 miliardi di euro del Pnrr e che devono essere a regime entro l’estate, ma ancora non si sa con quale personale.Le parole del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, erano state un chiaro segnale dell’affossamento: «Fratelli d’Italia resta contraria all’ipotesi di far diventare medici di famiglia e pediatri di libera scelta dipendenti pubblici, la via prioritaria non può che essere la convenzione, confermando l’obiettivo di rendere operative le Case di comunità, anello fondamentale per ottenere una sanità territoriale sempre più capillare e a misura di cittadino e per proseguire con forza il lavoro di riduzione delle liste d’attesa, valorizzando i buoni risultati ottenuti dal governo Meloni», aveva dichiarato a metà maggio. L’intesa tra sindacati, ministro e presidenti delle Regioni non è mai stata raggiunta e quella riforma, che avrebbe dato un senso al mandato di Schillaci (travolto più da accuse di inefficienza che da apprezzamenti), rischia invece di essere il suo più macroscopico fallimento. Il ministro della Salute ha voluto intervenire sull’autonomia e il ruolo dei medici di famiglia, scatenando un duro confronto politico e sindacale. Sotto attacco è il cuore del provvedimento, il cosiddetto doppio binario dell’assistenza primaria. Medici di medicina generale che possono continuare a operare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), però con regole riviste, oppure scegliere la dipendenza pubblica fermo restando che anche i convenzionati devono garantire una presenza nelle Case di comunità, con un impegno minimo settimanale. La disciplina convenzionale nazionale ipotizzata prevede, infatti, lo «svolgimento di una quota programmata di attività nelle Case della comunità», con una remunerazione pure riformata, rispondente alla «necessità di una tariffa nazionale per assistito e di una revisione complessiva dei criteri di remunerazione sia per i medici del ruolo unico sia per i pediatri di libera scelta, al fine di rendere più uniforme il servizio sul territorio nazionale». «È una riforma fatta senza i medici e senza i cittadini: inefficace, inutile e dannosa», l’ha definita Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Aveva aggiunto: «Il problema delle Case di comunità non sono i medici di famiglia, è che in questi tre anni non si è deciso quali servizi erogare e soprattutto non si sono messe le risorse per assumere tutte le professionalità mancanti». Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani, aveva detto «no a un ruolo unico che indebolisce la convenzione e no a un modello che trasformi il medico di famiglia in un prestatore orario dentro le Case della comunità». Erano solo alcune, delle critiche contro una riforma pensata da Schillaci d’intesa con la Conferenza delle Regioni. Ieri, Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), che aveva preannunciato uno sciopero in mancanza di intese raggiunte, ha detto che «la riforma sulla medicina generale avrebbe fatto saltare il Ssn» e che «se una parte politica della maggioranza ha capito che era dannosa, ne prendiamo atto con responsabilità». In una nota, infatti, si è fatto sentire anche il dipartimento Sanità della Lega, dichiarando di aver «sempre espresso forti dubbi sulla riforma Schillaci delle cure primarie, impostata quasi esclusivamente sul cambio di tipologia contrattuale dei medici di famiglia e sull’obbligo di presenza nelle Case della comunità». La Lega aggiungeva: «Da oltre due anni abbiamo depositato al Senato un disegno di legge concreto e pragmatico che punta a valorizzare le aggregazioni tra medici per offrire più servizi ai cittadini, ridurre drasticamente la burocrazia che grava sui professionisti e rafforzare l’assistenza territoriale di base, evitando così di intasare ulteriormente gli ospedali. Crediamo che la salute dei cittadini si tuteli con soluzioni operative e di buonsenso, non con imposizioni ideologiche o modelli rigidi che rischiano di lasciare vuote le strutture finanziate dal Pnrr».Lo scorso mese il ministro affermava: «Dobbiamo dare ai cittadini una sanità più moderna e più vicina», dichiarandosi fiducioso in un esito positivo degli incontri con le organizzazioni sindacali. «Spero in un rapido e sereno confronto su una riforma che è attesa da tempo», si augurava Schillaci. Nulla di fatto, la riforma si è arenata. «Non è stata fatta alcuna azione di lobbying da parte della categoria», ha tenuto a precisare Pina Onotri, segretario generale del sindacato medici italiani (Smi), «semplicemente è prevalso il buonsenso». Per Onotri la posizione dei mmg è chiara: «No alla retribuzione per obiettivi. Sì al rilancio della medicina dei servizi».