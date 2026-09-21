Il Gruppo Piaggio segna un passo decisivo nella protezione del proprio patrimonio industriale e di design. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha ufficialmente concesso la registrazione del marchio tridimensionale per la forma distintiva della «Vespa Primavera». La decisione segue le registrazioni già ottenute in precedenza in Italia nel febbraio 2024 e nel Regno Unito nel novembre 2025.

La tutela concessa dall’EUIPO riguarda sia i veicoli a due ruote sia i modellini e si basa sul riconoscimento del carattere distintivo che la forma ha acquisito nel tempo grazie al suo utilizzo. L’Ufficio europeo ha ricordato la rilevanza globale dello scooter, presente sul mercato fin dal 1946 con una reputazione che va ben oltre i confini europei, richiamando un principio giurisprudenziale già affermato dal Tribunale dell’Unione Europea per il modello Vespa LX.

Un elemento centrale della valutazione dell’EUIPO riguarda le modifiche stilistiche apportate nel corso degli anni. L’Ufficio ha infatti chiarito che le variazioni di design non pregiudicano la tutela legale, in quanto i nuovi modelli rappresentano un’evoluzione di quelli precedenti e ne mantengono inalterate le caratteristiche essenziali e il nucleo distintivo.

Grazie a questo provvedimento, Piaggio consolida la protezione della celebre silhouette in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea, dotandosi dello strumento giuridico più completo per tutelare un’icona del settore motociclistico e difenderla da qualsiasi tentativo di contraffazione.